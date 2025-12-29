नई दिल्ली (भारत) : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी ने भारत की क्रिकेटिंग दुविधा पर जोर देते हुए कहा कि यहां बहुत ज्यादा टैलेंट है और यह एक बेहतरीन समस्या है, लेकिन सेलेक्टर्स और कप्तानों को सर्वश्रेष्ठ टीम चुनने में मुश्किल होती है।

टॉम मूडी ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'भारतीय क्रिकेट के साथ एक समस्या यह है कि यहां बहुत ज्यादा टैलेंट है। बस बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। यह एक शानदार समस्या है, लेकिन यह एक सेलेक्टर या कप्तान के लिए बुरे सपने जैसा बन जाता है।' इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन का मानना ​​है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बॉलिंग अटैक और कम स्कोर को डिफेंड करने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है जिससे वे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में एक मुश्किल विरोधी बन जाते हैं।

इयोन मॉर्गन ने कहा, 'व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बॉलिंग अटैक आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। जब आप कम स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं तो टीम के अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि आप कहीं से भी मैच जीत सकते हैं। यह विश्वास वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है।'

ये टिप्पणियां तब आई हैं जब भारत ने हाल ही में आगामी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा की है। सूर्यकुमार यादव कप्तान के तौर पर अपने पहले ICC टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं जबकि अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है। टीम की घोषणा BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने इस महीने की शुरुआत में बोर्ड के हेडक्वार्टर में कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की मौजूदगी में की थी।

T20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड T20I सीरीज के लिए भारत की टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)।