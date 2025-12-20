स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही ऐसा धमाका किया, जिसने सभी को चौंका दिया। पहली ही गेंद पर लगाए गए उनके गगनचुंबी छक्के ने न सिर्फ स्टेडियम में बैठे दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि बाउंड्री के बाहर खड़े एक कैमरामैन को भी चोटिल कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि चोट गंभीर नहीं थी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पहली गेंद पर छक्का और अनचाहा हादसा

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्लेबाजी के लिए उतरते ही हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर खड़े कैमरामैन के बाएं हाथ पर जा लगी। कैमरामैन उस समय गेंद पर ध्यान नहीं दे पाए और चोट लगते ही मैदान पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

तुरंत मिला मेडिकल ट्रीटमेंट

हादसे के तुरंत बाद टीम इंडिया के फिजियो ने कैमरामैन को प्राथमिक उपचार दिया और कोल्ड पैक लगाया गया। राहत की बात यह रही कि गेंद मसल वाले हिस्से पर लगी थी, जिससे किसी गंभीर चोट से बचाव हो गया। पारी के ब्रेक में हार्दिक पांड्या खुद कैमरामैन से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना।

BCCI ने शेयर किया वीडियो

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में कैमरामैन ने घटना को याद करते हुए कहा, 'थोड़ा ऊपर-नीचे गिरा होता तो… ऊपर लगता तो बचना मुश्किल था।' वीडियो में हार्दिक और कैमरामैन के बीच हल्की-फुल्की बातचीत भी देखने को मिली, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

मैच के बाद ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ बने हार्दिक पांड्या ने कहा कि वह इस बात से बेहद राहत महसूस कर रहे हैं कि गेंद ज्यादा ऊपर नहीं लगी। उन्होंने कहा, 'भगवान का शुक्र है कि गेंद ऊपर नहीं गई। वह बहुत लकी है। मुझे खुशी है कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।' हार्दिक पांड्या ने बताया कि वह कैमरामैन को अपने करियर की शुरुआत से जानते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं पिछले 10 साल से उन्हें देख रहा हूं। बस उनसे माफी मांगनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि वह ठीक हैं।'

फिजियो ने भी ली राहत की सांस

टीम इंडिया के हेड फिजियो कमलेश जैन ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गेंद मसल पार्ट पर लगी, न कि जॉइंट पर। उन्होंने कहा, 'हम आमतौर पर खिलाड़ियों का इलाज करते हैं, लेकिन आज कैमरामैन को ट्रीट करना पड़ा। सौभाग्य से गेंद मसल पर लगी।'

मैच में भी दिखा हार्दिक का ऑलराउंड शो

इस घटना के बाद हार्दिक पांड्या ने बल्ले से भी तूफान मचाया। नंबर-5 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 23 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20I अर्धशतक है। गेंदबाजी में वह महंगे जरूर रहे, लेकिन उन्होंने डेवॉल्ड ब्रेविस का अहम विकेट भी झटका।

