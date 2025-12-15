स्पोर्ट्स डेस्क: धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। हालांकि इस जीत के बावजूद भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी एक बार फिर चर्चा में रही। मुकाबले में सूर्या सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद उनका पोस्ट मैच बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

कप्तानी के बाद नहीं चला सूर्या का बल्ला

टी20 टीम की कमान संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। साल 2024 से अब तक उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 21 पारियों में सिर्फ 239 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 13.35 और स्ट्राइक रेट 120.10 का रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे दौर में सूर्या एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए और केवल दो बार ही 20 गेंदों से ज्यादा टिक सके।

‘मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं’

तीसरे टी20 में फ्लॉप शो के बाद जब सूर्यकुमार से उनकी खराब फॉर्म पर सवाल किया गया तो उन्होंने बेबाक अंदाज़ में जवाब दिया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्या ने कहा, 'क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाता है। वापसी कैसे करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। नेट्स में मैं काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं। जब रन आने होंगे, आ जाएंगे। मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस इस वक्त रन नहीं बन रहे।'

अभिषेक शर्मा ने दिलाई आसान जीत

सूर्याकुमार की नाकामी के बावजूद भारत को लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ओपनर अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में 35 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद एक संयमित पारी की मदद से भारत ने 117 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

गेंदबाजों ने रखा जीत का आधार

इससे पहले भारतीय तेज गेंदबाजों ने धारदार स्विंग गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर समेट दिया। अर्शदीप सिंह (2/13), हर्षित राणा (2/34) और हार्दिक पांड्या (1/23) ने शुरुआती झटके देकर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान एडन मार्करम ने 61 रन की जुझारू पारी जरूर खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ साथ नहीं दे सके।

सीरीज में भारत आगे

इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। अब चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक तरफ सूर्याकुमार यादव की फॉर्म पर नजरें होंगी, तो दूसरी तरफ भारत सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगा।