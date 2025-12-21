स्पोर्ट्स डेस्क: एशेज 2025–26 में इंग्लैंड की लगातार तीसरी हार ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025–27 की अंक तालिका में उसकी स्थिति को और कमजोर कर दिया है। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से 82 रन की हार के साथ इंग्लैंड सीरीज में 0–3 से पिछे है, जबकि कंगारू टीम ने छठी लगातार जीत दर्ज कर WTC तालिका में शीर्ष स्थान मजबूत किया। इस हार के बाद इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 30 से नीचे चला गया है, जिससे उसके पहली बार WTC फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं।

इंग्लैंड से नीचे सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज

इंग्लैंड का जीत प्रतिशत गिरकर 30 से नीचे पहुंच गया है और वह तालिका में सातवें स्थान पर बना हुआ है। मौजूदा सीरीज के शेष दो टेस्ट जीतने पर भी इंग्लिश टीम भारत से आगे नहीं निकल पाएगी। इंग्लैंड से नीचे सिर्फ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज हैं। बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट में एक ड्रॉ खेला और एक गंवाया, जबकि वेस्टइंडीज सात टेस्ट में अब तक सिर्फ एक ड्रॉ ही करा पाई है और अंक तालिका में सबसे नीचे है।

दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका

यदि न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट जीतता है तो वह तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। फिलहाल वह श्रीलंका के बराबर जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं, टेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका चार में से तीन टेस्ट जीतकर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। प्रोटियाज ने हाल ही में भारत में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप भी किया था।

एडिलेड टेस्ट के बाद WTC 2025–27 अंक तालिका

1. ऑस्ट्रेलिया – 6 मैच, 6 जीत, 72 अंक, PCT 100

2. दक्षिण अफ्रीका – 4 मैच, 3 जीत, 36 अंक, PCT 75

3. न्यूजीलैंड – 2 मैच, 1 जीत, 16 अंक, PCT 66.67

4. श्रीलंका – 2 मैच, 1 जीत, 16 अंक, PCT 66.67

5. पाकिस्तान – 2 मैच, 1 जीत, 12 अंक, PCT 50

6. भारत – 9 मैच, 4 जीत, 52 अंक, PCT 48.15

7. इंग्लैंड – 8 मैच, 2 जीत, 26 अंक, PCT 27.08

8. बांग्लादेश – 2 मैच, 4 अंक, PCT 16.67

9. वेस्टइंडीज – 7 मैच, 4 अंक, PCT 4.76