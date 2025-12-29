Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनल ने बड़ी पुष्टि की है कि जोश हैजलवुड और टिम डेविड T20 वर्ल्ड कप 2026 तक पूरी तरह फिट हो सकते हैं। वहीं, चोटिल पैट कमिंस के बारे में भी जल्द ही स्पष्ट जानकारी मिलने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम आगामी वर्ल्ड कप में पुराने सितारे पैट कमिंस, जोश हैजलवुड और बड़े बल्लेबाज टिम डेविड को शामिल करने की योजना बना रही है, बावजूद इसके कि ये खिलाड़ी वर्तमान में चोट के कारण बाहर हैं। कमिंस ने कुछ महीनों की चोट से रिकवरी के बाद अडिलेड टेस्ट में वापसी की थी, जबकि हैज़लवुड पूरे एशेज सीरीज से बाहर रहे और डेविड को BBL में हैमस्ट्रिंग चोट लगी।

कमिंस की स्थिति

मैकडोनल ने कहा, 'पैट का स्कैन अगले चार हफ्तों में होगा, तब हमें पता चलेगा कि वह वर्ल्ड कप के लिए कितने फिट हैं। उन्हें 15 सदस्यीय स्क्वाड में नामित किया जाएगा और उसके बाद उनकी स्थिति स्पष्ट होगी।'

हैजलवुड और डेविड की रिकवरी

हेजलवुड के बारे में मैकडोनल ने कहा, 'जोश गेंदबाजी में वापसी कर रहे हैं। समयसीमा के हिसाब से वह सही स्थिति में लग रहे हैं।' BBL में चोटिल टिम डेविड का भी स्कैन 29 दिसंबर को किया जाएगा। मैकडोनल ने बताया, 'देखना होगा कि यह मसल की चोट है या टेंडन की, फिर समयसीमा का अंदाजा लगेगा। डेविड हर हाल में उपलब्ध रहेंगे।'

डेविड का धमाकेदार साल

टिम डेविड ने 2025 में T20 में 56 मैचों में 1,231 रन बनाए, औसत 39.70 और स्ट्राइक रेट 172.89। इस दौरान उन्होंने एक शतक और सात अर्धशतक जड़े। उनके प्रदर्शन ने बल्लेबाजी क्रम में उन्हें प्रमोट करने का फैसला सही साबित किया। कप्तान मिचेल मार्श ही 2025 में T20 में 1,000 रन पार करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

एशेज के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दौरे पर जाएगी और वहां प्रिपरेशनल T20I सीरीज खेलेगी। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और ओमान के साथ होगा। उनका पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ 11 फरवरी को श्रीलंका में खेला जाएगा।