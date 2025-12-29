नई दिल्ली: बीडब्ल्यूएफ इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन इस बार केडी जाधव इंडोर हॉल की जगह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 18 जनवरी तक किया जाएगा। भारत को अगले साल अगस्त में होने वाली प्रतिष्ठित विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करनी है और ऐसे में 9.50 लाख डॉलर इनामी इंडिया ओपन इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा।

नए स्थल, ऑनलाइन उपलब्ध टिकट

नए स्थल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 8,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो पिछले आयोजन स्थल की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। इंडिया ओपन के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ‘टिकमिंट’ पर उपलब्ध होंगे। टिकटों की कीमत 400 रुपये से शुरू होकर 1,750 रुपये तक रखी गई है।

दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी आएंगे नजर

बैडमिंटन विश्व महासंघ (BWF) के तत्वावधान में भारतीय बैडमिंटन संघ (BAI) द्वारा आयोजित इस सुपर 750 टूर्नामेंट में एक बार फिर भारतीय धरती पर दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे।

छह दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में आन से यंग, पीवी सिंधू, कुनलावुत वितिदसार्न, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे वैश्विक सितारों के साथ-साथ भारत की अगली पीढ़ी के उभरते खिलाड़ी उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी भी चुनौती पेश करेंगे।

बीएआई का बयान

भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव संजय मिश्रा ने एक विज्ञप्ति में कहा, 'इस साल इंडिया ओपन को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्थानांतरित करना टूर्नामेंट के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़े स्थल के कारण हम अधिक प्रशंसकों को जगह दे पाएंगे और खिलाड़ियों व दर्शकों दोनों को बेहतर अनुभव मिलेगा।'

पिछले सत्र की आलोचना के बाद बदला गया स्थल

गौरतलब है कि पिछले सत्र में डेनमार्क की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने खेलने की परिस्थितियों को “अस्वीकार्य” बताया था, जिसके बाद बीएआई वैकल्पिक स्थल की तलाश कर रहा था।