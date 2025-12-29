नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि बोर्ड टेस्ट फॉर्मेट में गौतम गंभीर की जगह किसी नए हेड कोच को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण से गंभीर की जगह भारत का अगला टेस्ट कोच बनने के लिए संपर्क किया गया था।

ये मीडिया रिपोर्ट्स तब आईं जब भारत को गौतम गंभीर की कप्तानी में घर पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, यह लगातार दूसरे साल दूसरी हार थी पिछले साल इसी कोच के तहत न्यूजीलैंड से 0-3 से शर्मनाक हार मिली थी। न्यूजीलैंड से मिली हार के कारण एक समय अच्छी स्थिति में रही भारतीय टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह बनाने से चूक गई और प्रोटियाज के खिलाफ इस हार से उन्हें प्रतिष्ठित एक-ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप मुकाबले में जगह गंवाने का भी खतरा हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे के नतीजे कैसे रहते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए BCCI उपाध्यक्ष शुक्ला ने साफ किया है कि गंभीर को भारतीय टेस्ट टीम के हेड कोच के पद से नहीं हटाया जाएगा। शुक्ला ने कहा, 'मैं हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में मीडिया में चल रही अटकलों के बारे में बहुत साफ करना चाहता हूं। BCCI सचिव (देवजीत सैकिया) ने भी यह बहुत साफ कर दिया है कि गंभीर को हटाने या भारत के लिए कोई नया हेड कोच लाने का कोई प्लान नहीं है।'

इससे पहले BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड ने खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में लीडरशिप ग्रुप में बदलाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सैकिया ने कहा, 'यह पूरी तरह से गलत खबर चल रही है। यह पूरी तरह से अटकलों वाली खबर है। कुछ बहुत प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियां ​​भी इस खबर को दिखा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। BCCI सीधे तौर पर इसका खंडन करता है। लोग जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन BCCI ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह किसी की कल्पना की उपज है; इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार खबर है।'

अब भारत के लिए कुछ समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती टेस्ट क्रिकेट नहीं बल्कि पिछले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती गई T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को बचाना है जिसमें 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एक नई टीम खेलेगी। भारत उसी दिन मुंबई में USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और उसे ग्रुप A में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और USA के साथ रखा गया है।

युवा भारतीय टीम ने इस साल सभी सीरीज में अपने अजेय प्रदर्शन से T20I क्रिकेट का शानदार स्टैंडर्ड दिखाया है, लेकिन कई सालों में पहली बार रोहित और विराट जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी में घरेलू दर्शकों के सामने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप खेलना एक दिलचस्प चुनौती होगी।