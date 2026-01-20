स्पोर्ट्स डेस्क : बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ दो साल से ज्यादा समय से ऑस्ट्रेलिया के लिए T20I मैच नहीं खेला है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का भी हिस्सा नहीं हैं। एक शतक और एक अर्धशतक के साथ अपनी टीम सिडनी सिक्सर्स को टॉप दो में पहुंचाने में मदद करने वाले स्मिथ ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

स्मिथ ने कहा, 'मैं हमेशा बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि वह मौका (T20 वर्ल्ड कप) अब हाथ से निकल गया है। मुझे लगता है कि उनके पास दो ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं यहां जो कर सकता हूं, वह करके खुश हूं और मजे कर रहा हूं।'

स्मिथ ने बिग बैश में ओपनर के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने पिछले छह मैचों में लगभग 180 के स्ट्राइक-रेट से 346 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक शामिल हैं। हालांकि जब टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने की बात आती है, तो स्मिथ ने एक अलग लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा, 'मेरा मुख्य लक्ष्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब ओलंपिक होंगे तब टीम में जगह बनाना है। मैं ऐसा करना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा होगा। मैं जो कर रहा हूं, वह करता रहूंगा और आप कभी नहीं जानते कब क्या हो जाए।'