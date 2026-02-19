स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 के आखिरी ग्रुप मैच में जीत दर्ज करते हुए अजय रहते सुपर 8 चरण में प्रवेश किया है। यह वह निर्णायक दौर है जिसमें ग्रुप स्टेज के बाद बची 8 टीमें खेलती हैं और सेमीफाइनल की राह तय करती हैं। भारत ने ग्रुप स्टेज में लगातार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, और अब उसकी मुलाकात इस महत्वपूर्ण चरण में तीन बड़े मुकाबलों से होगी।

भारत का सुपर 8 शेड्यूल

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका – 22 फरवरी 2026, शाम 7:00 बजे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

भारत बनाम जिम्बाब्वे – 26 फरवरी 2026, शाम 7:00 बजे, एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

भारत बनाम वेस्ट इंडीज – एक मार्च 2026, शाम 7:00 बजे, ईडन गार्डन्स, कोलकाता

तीनों मैचों का परिणाम ही ग्रुप 1 की टॉप-2 टीमों को सेमीफाइनल में भेजेगा।

क्या एक मैच हारने पर भारत बाहर हो सकता है?

एक मैच हारना टीम इंडिया को सुपर 8 से बाहर नहीं करेगा, लेकिन स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है।

सुपर 8 ग्रुप-1 में हर टीम तीन-तीन मैच खेलती है।

केवल एक हार अकेले भारत को बाहर नहीं करती, क्योंकि बाकी दो मैच अभी बाकी हैं।

अगर भारत 3 में से कम से कम दो मैच जीते, तो उसके 4 अंक हो सकते हैं, जिससे सेमीफाइनल की राह साफ रहती है।

किस स्थिति में नजर आएगा जोखिम?

यदि भारत दो मैच हारता है और बाकी परिणाम भी टीम के खिलाफ जाते हैं (जैसे रन रेट में पिछड़ना), तो सेमीफाइनल की राह कठिन हो सकती है।

सुपर 8 में नेट रन रेट (NRR) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यदि अंक बराबर हों। ऐसी स्थिति में बेहतर NRR वाली टीम आगे बढ़ सकती है।

कुल मिलाकर टीम इंडिया के पास अभी पर्याप्त अवसर हैं जिससे वह सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकता है चाहे वह भले ही एक मैच हार जाए।

सुपर 8 का महत्व

सुपर 8 चरण टूर्नामेंट का सबसे निर्णायक भाग है जिसमें सेमीफाइनल की लाइन-अप लगभग तय होती है।

इस चरण में ग्रुप-1 और ग्रुप-2 की शीर्ष दो-टीमें ही सेमीफाइनल में प्रवेश करती हैं।

भारत का लक्ष्य हर मैच से अंक हासिल कर सेमीफाइनल की योग्यता सुरक्षित करना है।

टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।