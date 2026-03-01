स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद टीम के कप्तान Salman Ali Agha को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तानी छोड़ने को लेकर तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को 5 रन से हराया, लेकिन बेहतर नेट रन रेट हासिल न कर पाने के कारण टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।

क्या जाएगी कप्तानी? सलमान आगा ने तोड़ी चुप्पी

मैच के बाद एक पत्रकार ने सीधा सवाल किया कि क्या वह ‘डमी कप्तान’ हैं और क्या वे खुद कप्तानी छोड़ेंगे या PCB के फैसले का इंतजार करेंगे। इस पर सलमान आगा ने साफ कहा कि अगर वह इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो यह गलत होगा। उन्होंने कहा कि भावनाओं में आकर तुरंत फैसला लेना सही नहीं होगा। वह घर जाकर सोच-विचार करेंगे और फिर कप्तानी पर निर्णय लेंगे।

जीत के बावजूद टूटा सेमीफाइनल का सपना

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। ओपनर साहिबजादा फरहान (100) और फखर जमान (84) ने 176 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रन या उससे कम पर रोकना जरूरी था ताकि न्यूजीलैंड के बेहतर नेट रन रेट को पीछे छोड़ा जा सके।

श्रीलंका की ओर से पवन रथनायके ने 58 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान Dasun Shanaka ने 31 गेंदों पर नाबाद 76 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 207/6 पर रोक तो लिया, लेकिन 147 रन की अहम सीमा पार हो चुकी थी, जिससे उनका सफर यहीं समाप्त हो गया।

ओस बनी पाकिस्तान की मुश्किल

पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में सलमान आगा ने कहा कि टॉस हारने के बाद ओस ने दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं। उनके अनुसार अगर टॉस जीतते तो कहानी अलग हो सकती थी। उन्होंने माना कि टीम पूरे टूर्नामेंट में निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। खासकर मिडिल ऑर्डर पिछले कुछ वर्षों से चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम ने 18 ओवर तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी दो ओवरों में विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन किया।

सेमीफाइनल में पहुंचीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड

सुपर-8 ग्रुप-2 के मुकाबलों के बाद England cricket team और New Zealand cricket team ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब ग्रुप-1 के अंतिम मुकाबलों के नतीजों के आधार पर बाकी दो टीमें तय होंगी, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, भारत और वेस्ट इंडीज की दावेदारी बनी हुई है।