स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के नियमित टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की चोट से उबरने की प्रक्रिया अभी जारी है। चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने पुष्टि की है कि अगर कमिंस एशेज के शुरुआती मैच तक फिट नहीं हो पाते, तो स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी संभालेंगे।

कमिंस को जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान पीठ में चोट लगी थी। इस कारण वह भारत के खिलाफ होने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज़ से भी बाहर रहे। बेली ने कहा, 'अगर पैट नहीं खेलते हैं तो स्मज (स्मिथ) कप्तान होंगे। यही हमारा सामान्य तरीका है। पैट भले ही न खेलें, लेकिन टीम के साथ रहेंगे और रिहैब पर काम करते हुए खिलाड़ियों से जुड़े रहेंगे। कप्तान और उप-कप्तान का तालमेल बना रहेगा।'

स्टीव स्मिथ की तैयारी

स्मिथ हाल ही में न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया लौटे हैं और तुरंत क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स के नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया। वह आगामी शेफ़ील्ड शील्ड के दो राउंड में भी खेलेंगे ताकि एशेज से पहले अपनी लय बनाए रखें।

बेली ने कहा, 'स्मिथ ने आते ही नेट्स में बल्लेबाजी शुरू कर दी। हमने हर खिलाड़ी की तैयारी उसके अनुसार की है और वह पूरी तरह से मैच के लिए तैयार होंगे।'

पिच और मौसम की अनिश्चितताएं

स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कमिंस नहीं खेल पाए, तो स्मिथ की कप्तानी में टीम को एक अनुभवी नेतृत्व मिलेगा।