सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ एशेज के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट के दूसरे दिन यह मुकाम हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान स्मिथ ने इंग्लैंड के जैक हॉब्स को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने एशेज में 41 मैचों और 71 पारियों में 3636 रन बनाए थे। हॉब्स का औसत 54.26 का था जिसमें 13 शतक और 15 अर्धशतक शामिल थे।

स्मिथ अब दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 41 मैचों और 73 पारियों में 56.93 के शानदार औसत से 3644 रन बनाए हैं। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एशेज में 13 शतक और 15 अर्धशतक बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन एशेज के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। इस महान बल्लेबाज ने 37 मैचों और 63 पारियों में 89.78 के शानदार औसत से 5028 रन बनाए थे। ब्रैडमैन ने 19 शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे।

दूसरी ओर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट, जिन्होंने पहली पारी में 160 रन बनाए, एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की इस खास लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 39 मैचों और 74 पारियों में 41.50 के अच्छे औसत से 2822 रन बनाए हैं। रूट ने 6 शतक और 18 अर्धशतक बनाए हैं।

इस बीच स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपना 37वां शतक लगाया। यह उनका 13वां एशेज शतक भी था जिससे उन्होंने जैक हॉब्स (12) को पीछे छोड़ दिया। स्मिथ एशेज के इतिहास में सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के 19 शतकों से पीछे हैं।

मैच की बात करें तो ट्रैविस हेड के 163 और स्मिथ के शतक के बाद ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है। मेजबान टीम इंग्लैंड के 384 रन के स्कोर से आगे निकल गई है। मैच में पहले इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 97.3 ओवर में 384 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर जैक क्रॉली (29 गेंदों में 16 रन, तीन चौकों की मदद से) और बेन डकेट (24 गेंदों में 27 रन, पांच बाउंड्री की मदद से) ने पहले विकेट के लिए 35 रन की पार्टनरशिप की। जैकब बेथेल 23 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें दो चौके शामिल थे।

हैरी ब्रूक (97 गेंदों में 84 रन, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल है) और जो रूट के शानदार 242 गेंदों में 160 रन, (15 चौकों) की मदद से चौथे विकेट के लिए 169 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद रूट ने विकेटकीपर-बल्लेबाज जेमी स्मिथ के साथ 94 रन की पार्टनरशिप की जिन्होंने 76 गेंदों में 46 रन बनाए जिसमें 7 बाउंड्री शामिल थीं। इससे इंग्लैंड पहली पारी में 350 रन के पार पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (2/93), माइकल नेसर (4/60), और स्कॉट बोलैंड (2/85) विकेट लेने वालों में शामिल थे।