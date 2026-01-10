वडोदरा : न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार से शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक और ऐतिहासिक मुकाम के बेहद करीब पहुंच गए हैं। कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने से महज 25 रन दूर हैं। ऐसा करने वाले वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे।

इतना ही नहीं, कोहली को सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रनों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए सिर्फ 42 रन और चाहिए। फिलहाल यह रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा (28,016 रन) के नाम दर्ज है।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली का शानदार सफर

विराट कोहली ने अब तक 556 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 623 पारियों में 27,975 रन बनाए हैं। उनका औसत 52.58 का है और उनके नाम 84 शतक व 145 अर्धशतक दर्ज हैं। कोहली का यह आंकड़ा उन्हें मौजूदा दौर के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल करता है।

इस सूची में कोहली से आगे सिर्फ दो महान खिलाड़ी हैं। कुमार संगकारा ने 594 मैचों की 666 पारियों में 28,016 रन बनाए, जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। तेंदुलकर ने 664 मैचों की 782 पारियों में 34,357 रन बनाए थे, जिसमें 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल हैं।

शुभमन गिल ने की कोहली-रोहित की तारीफ

पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की अहमियत पर खुलकर बात की। गिल ने रोहित को वनडे इतिहास के महानतम ओपनरों में से एक बताया, वहीं कोहली को अब तक के सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाजों में शामिल किया।

गिल ने कहा, 'रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना कप्तान की जिंदगी आसान बना देता है। जब भी टीम मुश्किल स्थिति में होती है, आप उनके अनुभव का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे हालात देखे हैं और उनका सुझाव किसी भी कप्तान के लिए बेहद कीमती होता है।'