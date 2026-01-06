सिडनी : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और अंतिम एशेज टेस्ट में कप्तान स्टीव स्मिथ के नाबाद शतक की बदौलत मेजबान टीम ने मजबूत स्थिति बना ली है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मंगलवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 518 रन बना लिए हैं और इंग्लैंड पर 134 रन की बढ़त हासिल कर ली है।

तीसरे दिन स्मिथ का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल 377/6 से आगे बढ़ाया। उस समय स्टीव स्मिथ 65 और कैमरन ग्रीन 8 रन बनाकर नाबाद थे। स्मिथ ने संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। टीम ने 98वें ओवर में 400 रन पूरे किए और 101वें ओवर में स्मिथ–ग्रीन की साझेदारी 50 रन के पार पहुंची।

ग्रीन आउट, फिर भी नहीं टूटा ऑस्ट्रेलियाई आत्मविश्वास

108वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने कैमरन ग्रीन को 37 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बावजूद स्मिथ का बल्ला रुका नहीं। उन्होंने 110वें ओवर में 166 गेंदों में अपना 37वां टेस्ट शतक पूरा किया, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे।

एशेज इतिहास में स्मिथ का नया रिकॉर्ड

स्टीव स्मिथ एशेज इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के जैक हॉब्स (3636 रन) को पीछे छोड़ा। अब स्मिथ के नाम एशेज में 13 शतक हो चुके हैं, जो जैक हॉब्स (12) से ज्यादा हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ महान डॉन ब्रैडमैन हैं, जिनके नाम 19 शतक और 5028 रन दर्ज हैं।

स्मिथ–वेबस्टर की नाबाद साझेदारी

स्मिथ के साथ ब्यू वेबस्टर (42*) ने भी अहम योगदान दिया। दोनों ने टीम की बढ़त को 100 रन के पार पहुंचाया। 121वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन पूरे किए, जब स्मिथ ने जोश टंग के खिलाफ लगातार दो चौके जड़े। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे रहे।

इंग्लैंड की पहली पारी का हाल

इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 97.3 ओवर में 384 रन पर सिमट गई थी। जो रूट ने शानदार 160 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 84 रनों की अहम पारी खेली। दोनों के बीच 169 रन की साझेदारी हुई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइकल नेसर (4/60), मिचेल स्टार्क (2/93) और स्कॉट बोलैंड (2/75) ने प्रभावी गेंदबाजी की।

संक्षिप्त स्कोर

इंग्लैंड: 384 (जो रूट 160, हैरी ब्रूक 84; माइकल नेसर 4/60)

ऑस्ट्रेलिया: 518/7 (ट्रैविस हेड 165, स्टीव स्मिथ 129*, ब्रायडन कार्स 3/108)

