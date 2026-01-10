वडोदरा : भारतीय क्रिकेट में एक कहावत मशहूर है—खुश विराट कोहली सबसे खतरनाक विराट कोहली होता है। अगर वडोदरा में भारत के अभ्यास सत्र की झलक कोई संकेत है, तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सतर्क हो जाना चाहिए। 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले कोहली दुर्लभ “गोफ बॉल मोड” में नजर आए, जहां उन्होंने माहौल को हल्का रखते हुए साथी खिलाड़ियों का खूब मनोरंजन किया।

अभ्यास सत्र, जो आमतौर पर घरेलू सीरीज से पहले हाई-इंटेंसिटी ड्रिल होता है, उस समय हंसी-ठहाकों में बदल गया जब कोहली ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की अनोखी गेंदबाजी एक्शन और हाई-नी रन-अप की नकल उतार दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी ठहाके लगाते दिखे, जिसने टीम के भीतर बेहतरीन केमिस्ट्री को उजागर किया।

Virat Kohli is mimicking Arshdeep Singh’s running style 😂❤️ pic.twitter.com/RbobLlmn5S — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) January 9, 2026

वायरल हुआ ‘कोहली इम्प्रेशन’

इस हल्के-फुल्के अंदाज ने यह दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव के बीच भी कोहली ड्रेसिंग रूम को सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रखने की अहम भूमिका निभाते हैं। पूर्व कप्तान का यह अंदाज फैंस को टीम के भीतर की दोस्ती और आत्मविश्वास की झलक देता है।

दो साल बाद इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट

चर्चा यहीं नहीं रुकी। कोहली ने दो साल से अधिक समय बाद अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेनिंग की क्यूरेटेड तस्वीरें साझा कीं। इनमें हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा सितारों के साथ कोहली की मौजूदगी ने साफ संकेत दिया कि वह न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी तरोताजा होकर 2026 सीजन में कदम रख रहे हैं।

रेड-हॉट फॉर्म में ‘किंग’

हंसी-मजाक के पीछे एक बेहद खतरनाक बल्लेबाज तैयार खड़ा है। कोहली न्यूजीलैंड सीरीज में दक्षिण अफ्रीका दौरे की शानदार फॉर्म के साथ उतर रहे हैं, जहां उन्होंने 302 रन 151 की औसत से बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता था।

पिछले साल उन्होंने 15 साल बाद घरेलू क्रिकेट में वापसी करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में 131 और 77 रनों की पारियां खेलीं और लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने—सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए।

फिलहाल आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद कोहली, शीर्ष पर काबिज रोहित शर्मा के काफी करीब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1,657 रन और छह शतक उनके खाते में पहले से हैं। वडोदरा का यह ‘फन मोड’ शायद ब्लैक कैप्स के लिए तूफान से पहले की शांति है।

भारत की वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।