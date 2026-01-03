सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा एशेज सीरीज में स्टैंड-इन कप्तान स्टीव स्मिथ ने 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शुरू होने वाले पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट से पहले रिटायरमेंट की अटकलों को खारिज कर दिया। क्रिकेट में सबसे अच्छे रेड-बॉल बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले स्मिथ के प्रदर्शन में हाल के सालों में गिरावट आई है, कम से कम उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से।

स्मिथ का औसत 2014, 2015, 2016, 2017 और 2019 में 70 से ज्यादा था। हालांकि 2020 के बाद से इसमें गिरावट आई है और स्मिथ का औसत 2021, 2022 और 2025 में 50 से ज्यादा था, लेकिन उन्होंने उस तरह का प्रभाव नहीं डाला जिसने असल में उनकी पहचान बनाई थी, जिससे रिटायरमेंट के बारे में अटकलें लगने लगीं। सिडनी टेस्ट से पहले बोलते हुए स्मिथ ने कहा कि वह अपने करियर को 'दिन-ब-दिन, सीरीज-दर-सीरीज' ले रहे हैं और उन्होंने कोई आखिरी तारीख तय नहीं की है, साथ ही कहा कि उन्हें खेलना, योगदान देना और मजे करना अच्छा लग रहा है।

स्मिथ ने सिडनी टेस्ट से पहले कहा, 'मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं इस हफ्ते के आखिर में क्या कर रहा हूं। मैंने यह कुछ समय से कहा है। मैं इसे दिन-ब-दिन, सीरीज-दर-सीरीज ले रहा हूं। हम देखेंगे कि चीजें कहां जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं इस समय ठीक कर रहा हूं। मुझे यह अच्छा लग रहा है। मैं योगदान दे रहा हूं और मजे कर रहा हूं। मेरे लिए कोई असली आखिरी तारीख नहीं है, मुझे लगता है। मैं अभी भी खेल रहा हूं। मुझे यह अच्छा लग रहा है।'

स्मिथ ने पिछले कुछ सालों में टीम के सामूहिक प्रयास की तारीफ की। युवा टीम के साथियों को मेंटर करने में एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका पर जोर दिया और उन साझा योगदानों पर जोर दिया जिन्होंने हाल ही में टीम को सफल बनाया है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी जो टीम रही है, उसने दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं, अलग-अलग समय पर अलग-अलग खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यह कभी भी एक या दो लोगों का काम नहीं रहा है, जिन्होंने सब कुछ किया हो। यह सबने मिलकर किया है और खिलाड़ियों ने पूरे समय शानदार काम किया है और मुझे लगता है कि इसी वजह से हम एक बहुत अच्छी टीम बने हैं। इसलिए इसका हिस्सा बनना अच्छा रहा और, हां, अब एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उम्मीद है कि मैं आने वाले कुछ खिलाड़ियों की मदद कर पाऊंगा और उन्हें टेस्ट क्रिकेट का खेल सिखा पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब यही मेरी भूमिका है।'

