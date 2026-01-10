सिडनी: यूनाइटेड कप के सेमीफाइनल में अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर-2 खिलाड़ी इगा स्वियातेक को 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ गॉफ ने अमेरिका और पोलैंड के बीच खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया और अब मुकाबले का फैसला मिक्स्ड डबल्स से होगा।

गॉफ का स्वियातेक पर दबदबा बरकरार

फ्रेंच ओपन चैंपियन और विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज गॉफ की यह स्वियातेक पर लगातार चौथी जीत रही। इससे पहले पुरुष एकल मुकाबले में पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्काच ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज़ को कड़े मुकाबले में 7-6 (1), 7-6 (2) से हराकर पोलैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई थी।

अब निर्णायक मुकाबले में गॉफ और क्रिश्चियन हैरिसन की जोड़ी पोलैंड की स्वियातेक और हर्काच के खिलाफ मिक्स्ड डबल्स खेलेगी। इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को होने वाले फाइनल में स्विट्ज़रलैंड से भिड़ेगी।

स्विट्ज़रलैंड ने बेल्जियम को हराकर फाइनल में बनाई जगह

दूसरे सेमीफाइनल में स्विट्ज़रलैंड ने बेल्जियम को मिक्स्ड डबल्स में हराकर फाइनल का टिकट कटाया। निर्णायक मुकाबले में बेलिंडा बेनसिच और याकूब पॉल ने एलिस मर्टेंस और जिज़ू बर्ग्स को 6-3, 0-6, 10-5 से मात दी।

बेनसिच इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक अपने सभी चार एकल मुकाबले और चार मिक्स्ड डबल्स मैच जीते हैं। कम अनुभव के बावजूद याकूब पॉल ने दबाव में शानदार डाउन-द-लाइन विनर्स लगाकर टीम को जीत दिलाई।

बेनसिच ने कहा, “वह बेहद साहसी हैं, यह अविश्वसनीय है। मैं उनसे खेलने को कहती हूं और वह सच में खेलने चले जाते हैं।”

बेनसिच की दमदार वापसी, वावरिंका को मिली हार

इससे पहले बेनसिच ने एलिस मर्टेंस को 6-3, 4-6, 7-6 (0) से हराकर स्विट्ज़रलैंड को बढ़त दिलाई। वहीं, अपने करियर के अंतिम सत्र में खेल रहे स्टैन वावरिंका को जिज़ू बर्ग्स के हाथों 6-3, 6-7 (4), 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। तीसरे सेट में आठवें गेम में ब्रेक निर्णायक साबित हुआ।

मैच के बाद बेनसिच ने कहा कि रैकेट बदलने का फैसला निर्णायक रहा। 'ऐसा लगा जैसे कंधों से 170 किलो वजन उतर गया हो। मैंने दिमाग बंद कर अपनी फीलिंग पर भरोसा किया,' उन्होंने कहा।

भीषण गर्मी के बीच मुकाबले

सिडनी में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका के चलते आयोजकों ने मुकाबले तय समय से 30 मिनट पहले शुरू कराए।