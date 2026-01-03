Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अपने संन्यास को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। सिडनी टेस्ट से पहले मीडिया से बातचीत में स्मिथ ने साफ कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाने की उनकी कोई तात्कालिक योजना नहीं है और वह अभी खेल का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।

रिटायरमेंट की खबरों पर स्मिथ का दो टूक जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टीव स्मिथ ने कहा कि लोग उनके भविष्य को लेकर जरूरत से ज्यादा अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'मैं खेलना चाहता हूं, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ मत पढ़िए। मैं अभी खेल रहा हूं, इसका आनंद ले रहा हूं, आगे क्या होगा, वह वक्त बताएगा।'

एक-एक चरण में आगे बढ़ना चाहते हैं स्मिथ

36 वर्षीय स्मिथ ने बताया कि वह अपने करियर को लेकर बहुत आगे की नहीं सोचते। उनका मानना है कि चीजों को एक-एक चरण में लेना ही बेहतर होता है। भले ही सिडनी टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलिया की अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 तक न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका टेस्ट करियर खत्म हो रहा है।

उम्र नहीं, फिटनेस और जज्बा है अहम

स्मिथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि उम्र इस वक्त उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जब जून 2026 में अगला टेस्ट खेलेगा, तब वह 37 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि जब तक वह फिट हैं और खेलने का जज्बा है, तब तक उम्र मायने नहीं रखती।

टीम के लिए अनुभव की अहमियत

ऑस्ट्रेलियाई टीम में अनुभव की जरूरत पर बात करते हुए स्मिथ ने कहा कि एक साथ कई सीनियर खिलाड़ियों का टीम से बाहर होना सही नहीं होगा। उन्होंने उस्मान ख्वाजा का जिक्र करते हुए कहा कि वह भी करियर के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर दोनों एक साथ टीम छोड़ते हैं, तो यह ऑस्ट्रेलिया के लिए आदर्श स्थिति नहीं होगी।

खेल का आनंद ही सबसे बड़ी वजह

स्टीव स्मिथ ने साफ किया कि उनके लिए रिकॉर्ड या उपलब्धियों से ज्यादा अहम खेल का आनंद है। उन्होंने कहा कि जब तक वह क्रिकेट का मजा ले रहे हैं और टीम के लिए योगदान दे पा रहे हैं, तब तक संन्यास के बारे में सोचना नहीं चाहते।

फिलहाल कोई तय टाइमलाइन नहीं

अंत में स्मिथ ने दोहराया कि उनके रिटायरमेंट को लेकर कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज बल्लेबाज का संदेश साफ है जब तक जुनून और खुशी बनी रहेगी, वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहेंगे।
 