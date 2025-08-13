स्पोर्ट्स डेस्क: डेवाल्ड ब्रेविस के शानदार शतक की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार जीत हासिल की। युवा बल्लेबाज ब्रेविस ने सिर्फ 56 गेंदो पर 125* रनो की शानदार पारी खेली और मैच का रुख अपनी टीम की और पलट दिया। अपनी शानदार पारी से उन्होने टीम को 218/7 के प्रभावशाली स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 17.4 ओवर में 165 रन पर ढेर हो गई। जिससे दक्षिण अफ्रीका 53 रन से जीत गई और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नही रही और सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन और कप्तान एडेन मार्करम सस्ते में आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी करने आए ब्रेविस ने खेल का रुख बदल दिया। बिना समय गवाए ब्रेविस ने गगनचुंबी छक्के जड़े और आसानी से बाउंड्रीस हासिल की। उन्होने सिर्फ 41 गेंदो में अपना शतक पूरा किया और 56 गेंदो में नाबाद 125 रन बनाए। उनकी शानदार पारी में 12 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उनके साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने 22 गेंदो पर 31 रनो की अच्छी पारी खेली जिससे दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पारी का अंत सात विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाकर किया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजो में ग्लेन मैक्सवेल और बेन ड्वार्शिस ने दो-दो विकेट लिए।

बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष क्रम लड़खड़ा गया और आधी टीम सिर्फ 18 रन पर ड्रेसिंग रूम लौट गई। कप्तान मिशेल मार्श ने 22 रन की पारी और टिम डेविड ने 24 गेंदो पर 50 रनो की तेज पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन विकेट गिरते रहे। अंत में ऑस्ट्रेलियाई टीम 165 रनो पर आउट हो गई और 53 रन से मैच हार गई।दक्षिण अफ्रीका के लिए कॉर्बिन बॉश और क्वेना एमफाका ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने तीन-तीन विकेट लिए और सुनिश्चित किया कि मेहमान टीम वापसी का कोई रास्ता न बना सके।

पहला टी20 मैच 17 रन से हारने के बाद, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में जोरदार वापसी करते हुए सीरीज बराबर कर ली। अब सभी की निगाहे तीसरे और अंतिम टी-20 मैच पर होगी जो 16 अगस्त को खेला जाएगा।