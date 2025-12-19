Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस हाई-स्कोरिंग मैच में टीम इंडिया ने 30 रनों से शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 232 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा, लेकिन मेहमान टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। यह भारत की कुल 14वीं टी20 सीरीज जीत रही।

इस जीत के हीरो हार्दिक पंड्या, तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती रहे। हार्दिक ने 63 रनों की दमदार पारी खेलने के साथ एक विकेट भी झटका। तिलक वर्मा ने 73 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने चार विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी।

सीरीज की बात करें तो भारत ने कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में 101 रनों से बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरा मुकाबला मुल्लांपुर में हुआ, जहां साउथ अफ्रीका ने 51 रनों से वापसी की। इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने सात विकेट से जीत हासिल की, जबकि लखनऊ में खेला जाने वाला मैच धुंध के कारण रद्द हो गया।

डिकॉक के आउट होते ही लड़खड़ा गई साउथ अफ्रीका

लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत आक्रामक रही। क्विंटन डिकॉक और रीज हेंड्रिक्स ने पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। वरुण चक्रवर्ती ने हेंड्रिक्स को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा। इसके बाद डिकॉक ने ब्रेविस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े और 30 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की।
हालांकि, जसप्रीत बुमराह ने डिकॉक को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। डिकॉक ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने ब्रेविस (31) को पवेलियन भेजा। वरुण चक्रवर्ती ने लगातार गेंदों पर एडेन मार्करम (6) और डोनोवन फरेरा (0) को आउट कर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। डेविड मिलर भी 18 रन बनाकर चलते बने और साउथ अफ्रीका की उम्मीदें यहीं टूट गईं।

हार्दिक-तिलक की तूफानी बल्लेबाजी से खड़ा हुआ बड़ा स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट पर 231 रन बनाए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 34 रन बनाए, जबकि सैमसन ने 22 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली। कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए।
इसके बाद हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने पारी को संभालते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और भारत को 230 के पार पहुंचा दिया, जो आखिरकार जीत की मजबूत नींव साबित हुआ।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह
दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन