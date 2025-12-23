नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चयनित टीम में शुभमन गिल की अनुपस्थिति पर विवादित बयान दिया है। कैफ ने कहा कि चयनकर्ताओं का यह निर्णय भारतीय क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है और टीम में स्थिरता की कमी नजर आती है।

शुभमन गिल का चयन न होना

कैफ, जो भारत की 2002 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं, ने कहा, 'टी20 फॉर्मेट में गिल से बेहतर खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में शामिल किया और फिर अंतिम समय पर बाहर कर दिया। अगर दो-तीन महीने पहले ही खिलाड़ियों जैसे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और जीतेश शर्मा में निवेश किया जाता, तो बेहतर विकल्प मिल सकते थे। यह चयनकर्ताओं की गलती है और भारतीय क्रिकेट पिछड़ गई है।

अक्सर पटेल की उपकप्तानी पर नाराजगी

कैफ ने अक्सर पटेल की उपकप्तानी में बार-बार बदलाव को भी टीम के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने कहा, 'एशिया कप 2025 में जब शुभमन टेस्ट में व्यस्त थे, अक्सर को टी20 उपकप्तान बनाया गया था। लेकिन गिल की नियुक्ति के बाद उनका यह समय बर्बाद हो गया। अगर उन्हें लगातार उपकप्तान रखा गया होता, तो टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर सूर्यकुमार यादव चोटिल होते, तो अक्सर टीम और खिलाड़ियों को बेहतर समझते और नेतृत्व क्षमता में सुधार कर सकते थे। यह अवसर उनसे छीना गया।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

टीम का नेतृत्व सुर्यकुमार यादव करेंगे, जबकि अक्सर पटेल उपकप्तान होंगे। अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं: अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, ईशान किशन, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्ज़दीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर।

कैफ का निष्कर्ष

कैफ का मानना है कि चयनकर्ताओं के फैसलों ने टीम की तैयारी और स्थिरता को प्रभावित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टी20 वर्ल्ड कप जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन, योजना और नेतृत्व क्षमता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।