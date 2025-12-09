स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा।कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का आगाज करना चाहेगी। T20I इतिहास में IND vs SA मुकाबलो में कौन है सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज और किसने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट? जानें पूरे आंकड़े—

IND vs SA में सबसे ज्यादा रन (T20Is)

1. डेविड मिलर – 524 रन, 25 मैच

2. रोहित शर्मा – 429 रन, 18 मैच

3. विराट कोहली – 394 रन, 14 मैच

4. सूर्यकुमार यादव – 372 रन, 11 मैच

5. क्विंटन डी कॉक – 351 रन, 11 मैच

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान क्विंटन डी कॉक भी इस लिस्ट में शामिल हैं। 11 मैचों में 351 रन बनाकर उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई बार भारत के खिलाफ चुनौती पेश की है।

IND vs SA में सबसे ज्यादा विकेट (T20Is)

1. अर्शदीप सिंह – 18 विकेट, 10 मैच

2. केशव महाराज – 15 विकेट, 15 मैच

3. भुवनेश्वर कुमार – 14 विकेट, 12 मैच

4. वरुण चक्रवर्ती – 12 विकेट, 4 मैच

5. रविचंद्रन अश्विन – 11 विकेट, 10 मैच

गेंदबाजों की बात करें तो भारत के अर्शदीप सिंह टॉप पर काबिज हैं। उन्होंने सिर्फ 10 मैचों में 18 विकेट लेकर शानदार औसत के साथ अपनी काबिलियत दिखलाई है।

IND vs SA के सबसे बड़े टीम स्कोर (T20Is में)

1. भारत – 283/1, जोहान्सबर्ग (2024)

2. भारत – 237/3, गुवाहाटी (2022)

3. दक्षिण अफ्रीका – 227/3, इंदौर (2022)

4. दक्षिण अफ्रीका – 221/3, गुवाहाटी (2022)

5. दक्षिण अफ्रीका – 219/4, जोहान्सबर्ग (2012)

IND vs SA में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी (T20Is में)

1. तिलक वर्मा (IND) – 120* (47), 2024

2. संजू सैमसन (IND) – 109* (56), 2024

3. तिलक वर्मा (IND) – 107* (56), 2024

4. संजू सैमसन (IND) – 107 (50), 2024

5. डेविड मिलर (SA) – 107 (47), 2022.