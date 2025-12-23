स्पोर्ट्स डेस्क : बेंगलुरु में आयोजित हो रही विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर एक अहम प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार के निर्देश पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले सभी मुकाबलों को अब BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में शिफ्ट कर दिया गया है। इस फैसले ने खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम देश के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदानों में से एक माना जाता है।

सुरक्षा कारणों से बदला गया वेन्यू

राज्य सरकार और बेंगलुरु पुलिस द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण संबंधी चिंताओं के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आवश्यक सुरक्षा मानकों और आपातकालीन तैयारियों में कुछ गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके चलते वहां मैच कराने की अनुमति नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप, विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित किए जाएंगे।

टीमों को दी गई तत्काल सूचना

इस बदलाव की जानकारी तुरंत संबंधित टीमों को दे दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन टीमों को पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलना था, उनके प्री-मैच ट्रेनिंग सेशन भी अब BCCI CoE में ही होंगे। दिल्ली टीम को आंध्र प्रदेश के खिलाफ होने वाले अपने मुकाबले और अभ्यास सत्र के लिए नए वेन्यू की जानकारी दे दी गई है, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।

बिना दर्शकों के होंगे सभी मुकाबले

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह भी तय किया गया है कि बेंगलुरु में विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच दर्शकों के बिना खेले जाएंगे। बेंगलुरु पुलिस ने CoE के आसपास स्थित एयरोस्पेस पार्क क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। अधिकारियों का मानना है कि सीमित पहुंच वाले इस परिसर में सुरक्षा प्रबंधन अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच

यह फैसला किसी एक विभाग का नहीं, बल्कि व्यापक निरीक्षण के बाद लिया गया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, अग्निशमन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने संयुक्त रूप से स्टेडियम का निरीक्षण किया। जांच के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी एग्जिट से जुड़े कई अहम पहलुओं की समीक्षा की गई।

17-पॉइंट एडवाइजरी बनी आधार

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर द्वारा पहले ही एक 17-पॉइंट सुरक्षा एडवाइजरी जारी की जा चुकी थी। सरकार द्वारा गठित समिति ने यह सत्यापित किया कि इन सभी बिंदुओं का पालन किया गया है या नहीं। निरीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया कि सभी आवश्यक मानकों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, जिसके चलते चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की अनुमति रद्द कर दी गई।

KSCA की तैयारी पर भी सवाल

हालांकि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) ने पहले भरोसा जताया था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बड़े नामों वाले मैचों की मेज़बानी के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद तस्वीर बदल गई। अधिकारियों की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर यह अंतिम निर्णय लिया गया।