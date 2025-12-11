स्पोर्ट्स डेस्क : क्विंटन डी कॉक (90) अर्द्धशतकीय और डॉनोवन फरेरा (30) की आखिरी ओवरों में विस्फोटक पारी के बाद ऑटनील बाटर्मैन (चार विकेट) के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को दूसरे टी-20 मुकाबले में भारत को 51 रनों से हरा कर पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।



214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने पहले ही ओवर में शुभमन गिल (शून्य) का विकेट गंवा दिया। अगले ही ओवर में माकर यानसन ने अभिषेक शर्मा (17) को आउटकर भारत को दूसरा झटका दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (पांच) भी को यानसन ने अपना शिकार बनाया। भारत का चौथा विकेट अक्षर पटेल (21) के रूप में गिरा। इसके बाद करने आये हार्दिक पंड्या ने तिलक वर्मा के साथ पारी को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 51 रन जोड़े।



15वें ओवर लुथो सिपामला ने हार्दिक पंड्या (20) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। जितेश शर्मा 17 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली। उन्होंने इसी पारी में दो चौके और दो छक्के भी लगाये। 19वें ओवर में बाटर्मैन ने शिवम दुबे (एक) और उसके बाद अर्शदीप सिंह (चार) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बाटर्मैन ने अपना चौथा शिकार वरुण चक्रवर्ती को बना लिया।



20वें ओवर की पहली गेंद पर लुंगी एन्गिडी ने तिलक वर्मा को आउट भारत की पारी का 163 के स्कोर पर अंत कर दिया। तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में पांच छक्के और दो चौके लगाते हुए 62 रनों की पारी। भारत ने अपने आखिरी पांच विकेट मात्र पांच रन जोड़कर गंवा दिये। दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑटनील बाटर्मैन ने चार विकेट लिये। लुंगी एन्गिडी, माकर यानसन और लुथो सिपामला को दो-दो विकेट मिले।



इससे पहले यहां दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स की जोड़ी ने पहले विकेट लिए 38 रन जोड़े। पांचवें ओवर में वरूण चक्रवर्ती ने रीजा हेंड्रिक्स (आठ) को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान एडन मारक्रम ने क्विंटन डी कॉक के साथ 83 रनों की साझेदारी की। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एडन मारक्रम (29) को आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई।



16वें ओवर में जितेश ने चपलता दिखाते हुए शतक की ओर बढ़ रहे क्विंटन डी कॉक को रनआउट कर पवेलियन भेज दिया। क्विंटन डी कॉक ने सात छक्के और पांच चौके लगाते हुए 90 रनों की पारी खेली। डेवाल ब्रेविस (14) को अक्षर पटेल ने चौथे विकेट के रूप में आउट किया। दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 213 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। डॉनोवन फरेरा 16 गेंदों में (30) और डेविड मिलर 12 गेंदों (20) रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिये। अक्षर पटेल ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन