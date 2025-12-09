स्पोर्ट्स डेस्क : गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में 101 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के नाबाद अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

पिच रिपोर्ट और मौसम

नई लाल मिट्टी की नींव के साथ, बाराबती की पिच वानखेड़े की पिच से मिलती-जुलती है - एक विशिष्ट टी20 विकेट, जो रनों से भरपूर है। इस मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पिछले दोनों मैच हारने के बाद भारत इस चलन को तोड़ने के लिए बेताब होगा। कटक में तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। चूंकि मैच शाम को खेला जाएगा, इसलिए मौसम बहुत ठंडा रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को वार्म-अप करने में दिक्कत हो सकती है। मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना केवल 10% है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलेगी।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका : क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, केशव महाराज, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे