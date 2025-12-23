Go to PunjabKesari.in

माल्टा: एटीपी टूर के दिग्गज नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी के लिए अपने ऑफ-सीजन में एक नए और अप्रत्याशित ट्रेनिंग पार्टनर के साथ अभ्यास शुरू किया है। 36 वर्षीय सर्बियाई स्टार अपने करियर के अंतिम पड़ाव में होने के बावजूद लगातार शीर्ष पर बने रहने की कोशिश में हैं।

जोकोविच ने चुना युवा फ्रेंच खिलाड़ी

जोकोविच ने 23 वर्षीय फ्रेंच खिलाड़ी आर्थर काजॉक्स के साथ ट्रेनिंग शुरू की है। काजॉक्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'तीन शानदार दिन, ट्रेनिंग, सीखने और @djokernole के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिला। बहुत आभारी हूं।' यह साझेदारी इस लिहाज से भी हैरान करने वाली है कि काजॉक्स अभी टूर पर अपेक्षाकृत नया खिलाड़ी हैं।

आर्थर काजॉक्स का 2025 में प्रदर्शन

काजॉक्स ने 2025 में अपनी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 58 हासिल की। उन्होंने किट्ज़बुहेल ATP फाइनल में खेलते हुए उल्लेखनीय खिलाड़ियों को हराया और ग्रैंड स्लैम स्तर पर ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में दो जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन ने उन्हें जोकोविच के लिए एक आकर्षक ट्रेनिंग पार्टनर बना दिया।

रणनीतिक मेंटरशिप और तैयारी

साझेदारी दोनों खिलाड़ियों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जहां जोकोविच अपने खेल को और निखारने पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं काजॉक्स को उच्चतम स्तर की तैयारी, अनुशासन और मानसिकता सीखने का अवसर मिल रहा है। जोकोविच जैसे खिलाड़ी के साथ अभ्यास करने से काजॉक्स को तकनीक और रणनीति को समझने का अनमोल अनुभव मिलेगा, जो उनके 2026 और आगे के करियर के लिए महत्वपूर्ण है।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी

जोकोविच की नजरें ऑस्ट्रेलियन ओपन पर हैं, जहां वह रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की दौड़ में हैं। एडिलेड इंटरनेशनल टूर्नामेंट उनके लिए पहले ग्रैंड स्लैम से पहले महत्वपूर्ण तैयारी का हिस्सा होगा। प्रशंसक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि जोकोविच की ऑफ-सीज़न ट्रेनिंग, जिसमें काजॉक्स के साथ सत्र शामिल हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक बार फिर प्रमुख प्रदर्शन दिलाएगी या नहीं।