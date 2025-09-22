केपटाउन : दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा पिंडली में खिंचाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बावुमा को यह चोट हाल ही में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे पर लगी थी और उन्हें ठीक होने में छह से आठ हफ्ते का समय लग सकता है। उनकी गैरमौजूदगी में एडन मारक्रम टीम की कप्तानी करेंगे।

टीम में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की 2 साल से अधिक समय के बाद वापसी हुई है। वह स्पिन विभाग में सेनुरन मुथुमसे और प्रेनेलन सुब्रायन के साथ शामिल होंगे। पहली पसंद के स्पिनर केशव महाराज इंग्लैंड में कमर में खिंचाव के बाद केवल दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया है और पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय और टी-20 दोनों टीमों में वापसी की है। डी कॉक ने आखिरी बार पिछले साल जून में बारबाडोस में हुए टी20 विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेला था।

पाकिस्तान दौरे के सफेद गेंद वाले चरण के लिए कॉर्बिन बॉश और डेवाल्ड ब्रेविस को छोड़कर अपने सभी ऑल-फॉर्मेट खिलाड़यिों को आराम देने का फैसला किया है। डेविड मिलर टी-20 टीम की कप्तानी करेंगे जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके वनडे टीम की कमान संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से एक दिन पहले विंडहोक में अपने नए स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए नामीबिया में एक अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच भी खेलेगा और उस मैच के लिए उसकी एक अस्थायी टीम होगी।

ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा उस टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें डी कॉक, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, रीजा हेंड्रिक्स और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, और रिवाल्डो मूनसामी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय टीम में फेरेरिया को बर्गर, कोएत्जी और डी कॉक के साथ शामिल किया गया है, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे और ब्योर्न फोर्टूइन की वापसी हुई है। लेग स्पिनर नकाबा पीटर एक मजबूत स्पिन गेंदबाजी टीम का हिस्सा हैं।

टेस्ट टीम में जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप गदा जीतने वाले मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। ब्रेविस, सुब्रायन और ज़ुबैर हम्जा इस ग्रुप में नए हैं, जबकि डेन पैटरसन या लुंगी एनगिडी, जो सफेद गेंद वाली टीम का हिस्सा हैं, के लिए कोई जगह नहीं है। कगिसो रबाडा, माकर जेनसन और वियान मुल्डर तेज गेंदबाज टीम में हैं।

दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा, 'टेम्बा की पिंडली की चोट के कारण दुर्भाग्यवश वह छह से आठ हफ़्तों तक मैदान से बाहर रहेंगे, लेकिन हमारा ध्यान उन्हें नवंबर में होने वाले भारत दौरे के लिए पूरी तरह तैयार होने का सर्वश्रेष्ठ मौका देने पर है। उन्होंने कहा हम टेम्बा के उपलब्ध न होने से निराश हैं। वह टेस्ट टीम में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कप्तान और बल्लेबाज रहे हैं, और मैदान के अंदर और बाहर उनकी कमी खलेगी।'

दक्षिण अफ्रीका भारत में दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और पांच टी-20 सीरीज से पहले पाकिस्तान में दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा, जो टी20 विश्व कप की उनकी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा होगा। 2025-26 सीज़न में उनका कोई घरेलू टेस्ट मैच नहीं है, लेकिन टी-20 विश्व कप से पहले पांच टी-20 मैचों के लिए वे वेस्टइंडीज की मेजबानी करेंगे।

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम

एडन मारक्रम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी र्जोजी , ज़ुबैर हमजा, साइमन हार्मर, माकर जेनसन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुस्वामी, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और काइल वेरेन।

पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टी20आई टीम

डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन और लिजाद विलियम्स

पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम :

मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी र्जोजी , डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टूइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और सिनेथेम्बा केशिले

नामीबिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम :

डोनोवन फरेरा (कप्तान), नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टूइन, रीजा हेंड्रिक्स, रुबिन हरमन, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन, जेसन स्मिथ और लिजाड विलियम्स

