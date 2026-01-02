Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच Ashes Series 2025-26 का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच 4 जनवरी, रविवार से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है और वह स्कोर 4-1 करना चाहेगी। इंग्लिश टीम की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज का समापन करने की होगी। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने बड़ा फैसला लिया है। 39 वर्षीय ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। सिडनी में यह उनका अंतिम टेस्ट मैच होगा। यह उनके टेस्ट करियर का 88वां मुकाबला होगा।

शुक्रवार, 2 जनवरी की सुबह एससीजी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा ने अपने फैसले की घोषणा की। इस दौरान उनके माता-पिता, पत्नी रेचल और दोनों बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने टीम के अभ्यास सत्र से ठीक पहले अपने साथी खिलाड़ियों को भी जानकारी दी। ख्वाजा ने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट और टी20 में खेलते रहेंगे। वह ब्रिसबेन हीट (BBL) और क्वींसलैंड (शेफील्ड शील्ड) के लिए उपलब्ध रहेंगे।

करियर की एक झलक

उस्मान ख्वाजा का जन्म इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बचपन में वे सिडनी आकर बस गए। उन्होंने 2008 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट और 2011 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उनका करियर चुनौतीपूर्ण रहा है। कई बार टीम से बाहर होना पड़ा, चोटें आईं और औसत एक समय 25 से नीचे चला गया, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की। उनकी यादगार पारियों में 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई टेस्ट में 141 रन शामिल हैं। 2021-22 की एशेज सीरीज में भी उन्होंने सिडनी में दो शतक लगाकर जोरदार वापसी की। ख्वाजा पिछले चार सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाई और दक्षिण एशियाई मूल के खिलाड़ियों के लिए बेहतर रास्तों की वकालत की। उन्होंने कहा, “मैं एक पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम हूं, जिसे कहा गया था कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाएगा, लेकिन आज मैं यहां हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक विनम्र क्रिकेटर के रूप में याद रखें।”

खेल आंकड़े

  • टेस्ट मैच: 87 मैच, 6206 रन, 16 शतक, 28 अर्धशतक, औसत 43.39
  • वनडे: 40 मैच, 1554 रन, 2 शतक, 12 अर्धशतक, औसत 42.00
  • टी20 इंटरनेशनल: 9 मैच, 241 रन, 1 अर्धशतक, औसत 26.77

 