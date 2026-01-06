Go to PunjabKesari.in

कोलंबो : श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से पहले उनकी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण अंतिम कदम है। विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा। 

आईसीसी के अनुसार दासुन शनाका की कप्तानी वाली इस टीम में अनुभव और गहराई का मिश्रण है, जिसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका की पिछली प्रारंभिक टीम का हिस्सा नहीं थे। उनके शामिल होने से जगहों के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है, क्योंकि श्रीलंका वैश्विक आयोजन के लिए अपनी अंतिम टीम की घोषणा करने से पहले विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है। 

जैसे-जैसे यह बड़ा टूर्नामेंट करीब आ रहा है, यह सीरीज श्रीलंका को कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने और एक अच्छी विपक्षी टीम के खिलाफ लय बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। पिछली बार जब ये दोनों टीमें रावलपिंडी में टी20 ट्राई-सीरीज के फाइनल में मिली थीं, तो पाकिस्तान विजयी रहा था। मेहमान टीम, जिसने अभी तक विश्व कप के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है, एक कड़ी चुनौती पेश करती है, क्योंकि दोनों टीमें भारत और श्रीलंका में होने वाले मेगा इवेंट से पहले अपने खेल को बेहतर बनाना चाहती हैं। 

श्रीलंका टी20 टीम : 

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसंका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, चरित असालंका, जनिथ लियानागे, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, ट्रैवीन मैथ्यू, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, नुवान थुशारा, ईशान मलिंगा। 

सीरीज का कार्यक्रम : 

पहला टी 20: बुधवार, 7 जनवरी, दांबुला
दूसरा टी 20: शुक्रवार, 9 जनवरी, दांबुला
तीसरा टी 20: रविवार, 11 जनवरी, दांबुला
 