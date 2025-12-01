नई दिल्ली : भारतीय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में देश की जीत में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा को आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन देने की मंजूरी दे दी है। भारत ने पिछले महीने नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था। यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत थी क्योंकि विमेन इन ब्लू ने सभी फॉर्मेट में अपना पहला ICC खिताब जीता।

जीतने वाली टीम के लगभग हर सदस्य को अलग-अलग सम्मान और अवॉर्ड दिए गए जिसमें राणा को अब रेलवे से प्रमोशन मिला है। नॉर्दर्न रेलवे को जारी रेलवे बोर्ड के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के मुताबिक राणा को 7th CPC पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (स्पोर्ट्स) के ग्रुप ‘B’ गजेटेड पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (OTP) स्कीम के तहत आता है जो शानदार खेल उपलब्धियों को इनाम देता है।

रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को प्रमोशन को लागू करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने और राणा को OSD (स्पोर्ट्स) रोल या किसी दूसरे सही ग्रुप ‘B’ पोजीशन पर असाइन करने का निर्देश दिया है। ऑर्डर पर डायरेक्टर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट (स्पोर्ट्स) और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (RSPB) के सेक्रेटरी ने साइन किए थे और कम्युनिकेशन की कॉपी ऑलराउंडर के अलावा नेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी भेजी गई थीं।

क्रिकेटर ने X पर ऑर्डर की एक कॉपी शेयर की जिसके कैप्शन में लिखा, “भारतीय रेल मंत्रालय को मेरी कोशिशों को पहचानने और मुझे 'ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी' (स्पोर्ट्स) के पद पर प्रमोट करने के लिए दिल से धन्यवाद। एक स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर, रेलवे सबसे अच्छी ऑर्गनाइजेशन है। यह हमें हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है। शुक्रिया!'

राणा हाल ही में विमेंस प्रीमियर लीग 2025 ऑक्शन के दौरान बिके और उन्हें आने वाले एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को रिप्रेजेंट करने के बाद राणा अब अपनी इंडिया टीम की साथियों जेमिमा रोड्रिग्स और शैफाली वर्मा के साथ DC के रंगों में खेलते हुए नजर आएंगी।