मेलबर्न: इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय जोश टंग और जैकब बेटहेल को दिया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चार विकेट से हराकर 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की।

इंग्लैंड ने 175 रनों के लक्ष्य को चार विकेट शेष रहते हासिल किया और सिर्फ दो दिन में मैच खत्म कर दिया। हालांकि इंग्लैंड पहले ही ऐशेज सीरीज गंवा चुका है, लेकिन यह जीत टीम के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित होगी, खासकर सीरीज के आखिरी टेस्ट से पहले।

स्टोक्स ने टंग और बेटहेल की जमकर की तारीफ

मैच के बाद कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि जोश टंग और जैकब बेटहेल की भूमिका इस जीत में बेहद अहम रही। टंग ने मैच में कुल सात विकेट झटकते हुए गेंदबाजी में कमाल किया, जबकि बेटहेल ने रन चेज़ के दौरान 40 रनों की अहम पारी खेली।

स्टोक्स ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, 'जोश टंग के लिए यह एक खास मौका था। बड़ी भीड़ के सामने बॉक्सिंग डे टेस्ट में पांच विकेट लेना शानदार है। वहीं बेटहेल ने मुश्किल हालात में बेहद अहम पारी खेली। हमने जो साझेदारियां कीं, वे काबिले-तारीफ थीं।'

मुश्किल दौरे के बाद मिली खास जीत

स्टोक्स ने माना कि यह दौरा इंग्लैंड के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन इतने लंबे समय बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत का हिस्सा बनना उनके लिए खास है। उन्होंने टीम के समर्थन के लिए बार्मी आर्मी की भी जमकर सराहना की।

उन्होंने कहा, 'अब तक दौरा हमारे लिए कठिन रहा, लेकिन इतने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज करना खास है। बार्मी आर्मी का समर्थन लगातार मिलता रहा, खिलाड़ी उसे महसूस करते हैं। तमाम दबाव और आलोचनाओं के बावजूद इस तरह का प्रदर्शन करना खिलाड़ियों, स्टाफ और मैनेजमेंट की एकजुटता को दर्शाता है।'

सिडनी में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टेस्ट

मेलबर्न टेस्ट जीतने के बावजूद ऐशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा।