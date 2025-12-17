स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलें हमेशा चर्चा में रहती हैं, खासकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए। टेस्ट और T20I से संन्यास के बाद दोनों दिग्गजों के ODI करियर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच IPL चेयरमैन और BCCI के पूर्व कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने इन तमाम अफवाहों पर बड़ा बयान दिया है। क्रिकेट पत्रकार विमल कुमार के साथ बातचीत में धूमल ने साफ किया कि बोर्ड की तरफ से भविष्य को लेकर कोई दबाव या जल्दबाजी नहीं है।

2027 वर्ल्ड कप पर सीधे जवाब से परहेज

जब विमल कुमार ने अरुण धूमल से पूछा कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, तो धूमल ने इस पर कोई सीधा दावा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें BCCI की ओर से नहीं, बल्कि मीडिया और लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं। धूमल के मुताबिक, दोनों खिलाड़ियों ने खुद अपने करियर को लेकर फैसले लिए हैं और फिलहाल वे वनडे क्रिकेट के लिए पूरी तरह उपलब्ध और प्रतिबद्ध हैं।

रिटायरमेंट की अफवाहों पर BCCI का रुख

अरुण धूमल ने स्पष्ट किया कि विराट और रोहित ने T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का फैसला खुद लिया था। इसका मतलब यह नहीं कि बोर्ड उन्हें ODI क्रिकेट से दूर करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों का मोटिवेशन और कमिटमेंट बिल्कुल साफ है और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। BCCI की ओर से उन्हें जल्दी रिटायर होने के लिए मजबूर करने का सवाल ही नहीं उठता।

फिटनेस को लेकर धूमल की खुलकर तारीफ

धूमल ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की फिटनेस की जमकर सराहना की। उन्होंने दोनों को “जीवित किंवदंती” बताया और कहा कि विराट जिस स्तर की एथलेटिक फिटनेस दिखा रहे हैं, वह असाधारण है। रोहित शर्मा के बारे में भी उन्होंने कहा कि वह पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं और मैदान पर लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं।

सचिन तेंदुलकर से तुलना

विराट कोहली के संदर्भ में अरुण धूमल ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप में योगदान दिया था, विराट को भी उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। धूमल का मानना है कि अगर खिलाड़ी फिट हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उम्र या भविष्य को लेकर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता।

“कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए”

HPCA के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जब तक विराट और रोहित खुद को खेलने के लिए फिट मानते हैं, तब तक कोई भी उनके फैसलों में दखल नहीं देगा। उनके अनुसार, अगर खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चयन या भविष्य को लेकर सवाल उठाना गलत है। BCCI का रुख पूरी तरह खिलाड़ियों के सम्मान और उनके फैसलों के समर्थन में है।

