लंदन: इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने जनवरी 2026 में होने वाले आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में 15 जनवरी से खेला जाएगा।

थॉमस रेव को सौंपी गई कप्तानी

सोमरसेट के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ थॉमस रेव को इंग्लैंड अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रेव हाल ही में इंग्लैंड लायंस के ऑस्ट्रेलिया दौरे का भी हिस्सा रह चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।

फरहान अहमद उपकप्तान, अली फारूक को पहला मौका

नॉटिंघमशायर के ऑलराउंडर फरहान अहमद को उपकप्तान बनाया गया है। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज़ में रेव की अनुपस्थिति में उन्होंने टीम की कमान संभाली थी। वहीं, लेस्टरशायर के लेफ्ट आर्म स्पिनर अली फारूक को पहली बार इंग्लैंड अंडर-19 टीम में जगह मिली है।

कोच माइक यार्डी का बयान

इंग्लैंड अंडर-19 टीम के हेड कोच माइक यार्डी ने कहा, “चुने गए खिलाड़ियों के लिए यह वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जर्सी पहनने और कुछ खास करने का शानदार मौका है। टीम संतुलित है और कई खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट का अनुभव रखते हैं, जो टूर्नामेंट में हमारे काम आएगा।” उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ी जिम्बाब्वे जैसे खूबसूरत देश में खेलते हुए अलग-अलग देशों के खिलाफ मुकाबला करने के अनुभव का पूरा आनंद लें।

ग्रुप C में इंग्लैंड, पाकिस्तान से होगा पहला मुकाबला

इंग्लैंड की टीम ग्रुप C में रखी गई है। वह अपने अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हरारे में पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। इसके बाद इंग्लैंड का सामना 18 जनवरी को जिम्बाब्वे और 21 जनवरी को स्कॉटलैंड से होगा। चारों ग्रुप से शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी, जबकि फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा।

इंग्लैंड की U19 वर्ल्ड कप टीम

थॉमस रेव (कप्तान), फरहान अहमद (उपकप्तान), राल्फी अल्बर्ट, बेन डॉकिन्स, कैलेब फाल्कनर, अली फारूक, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, मैनी लम्सडेन, बेन मेयर्स, जेम्स मिंटो, आइजैक मोहम्मद, जो मूरस, सेबेस्टियन मॉर्गन।