नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में शानदार वापसी कर रहे विराट कोहली एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका बल्ला नहीं, बल्कि दिल्ली टीम के बस ड्राइवर द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक मजेदार वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बस ड्राइवर का वीडियो बना चर्चा का विषय

गुजरात के खिलाफ मुकाबले के बाद दिल्ली टीम जब बस से उतर रही थी, तभी टीम के बस ड्राइवर ने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में विराट कोहली, ईशांत शर्मा और दिल्ली टीम के अन्य खिलाड़ी नजर आते हैं। खास बात यह रही कि ड्राइवर पूरे वीडियो में बिल्कुल शांत और गंभीर दिखा, जिसने इस क्लिप को फैंस के बीच और भी मजेदार बना दिया।

Today’s best video. ❤️😁



A bus driver found the smartest way to record Virat Kohli while he was getting off the team bus, phone steady, body frozen, zero reaction. Man stayed in character for 30 seconds to record Virat 🤣 pic.twitter.com/p8SWUMsP6F — Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 26, 2025

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट का दमदार कमबैक

करीब 10 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में लौटे विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने दो मैचों में कुल 208 रन बनाए। आंध्र प्रदेश के खिलाफ टूर्नामेंट के पहले मैच में शतक जड़कर उन्होंने शानदार शुरुआत की, जबकि दूसरे मुकाबले में भी अहम योगदान दिया।

सबसे तेज 1,000 रन का रिकॉर्ड

गुजरात के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने एक बड़ा कीर्तिमान भी रचा। वह विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज 1,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। कोहली ने यह उपलब्धि सिर्फ 15 पारियों में हासिल कर ली, जिससे उनकी क्लास और निरंतरता एक बार फिर साबित हुई।

दिल्ली की लगातार दो जीत में अहम भूमिका

कोहली के शानदार प्रदर्शन का सीधा फायदा दिल्ली टीम को मिला। उनकी बल्लेबाज़ी की बदौलत दिल्ली ने आंध्र प्रदेश और गुजरात, दोनों के खिलाफ मुकाबले जीते। गुजरात के खिलाफ दिल्ली को सात रन से रोमांचक जीत मिली, जिसमें कोहली की पारी निर्णायक साबित हुई।

अब नजरें न्यूजीलैंड सीरीज पर

घरेलू क्रिकेट में दमदार फॉर्म दिखाने के बाद विराट कोहली अब न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ की तैयारी में जुटे हैं, जो 11 जनवरी से शुरू होगी। हालांकि, टीम शेड्यूल को देखते हुए संभावना है कि वह 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ दिल्ली के लिए एक और विजय हजारे मुकाबला खेल सकते हैं।