स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भले ही फिलहाल टेस्ट क्रिकेट तक सीमित हों, लेकिन उनकी फॉर्म किसी भी फॉर्मेट में सवालों से परे नहीं है। वनडे और टी20 टीम से बाहर चल रहे सिराज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार गेंदबाजी कर एक बार फिर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिराज का जलवा
घरेलू टी20 टूर्नामेंट में मोहम्मद सिराज लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के खिलाफ उन्होंने 3.5 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके थे। इसके बाद राजस्थान के खिलाफ भी सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में महज 23 रन देकर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी रफ्तार और सटीक लाइन-लेंथ बल्लेबाजों के लिए परेशानी बनती नजर आई।
टी20 वर्ल्ड कप से पहले मजबूत दावेदारी
2026 में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की तैयारियां तेज हैं। भले ही सिराज फिलहाल टी20 योजनाओं का हिस्सा न हों, लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। अगर यही लय बनी रही, तो चयनकर्ताओं के लिए उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
क्या चयनकर्ता देंगे मौका?
हालांकि मौजूदा संकेत यही हैं कि सिराज टी20 टीम की प्राथमिक पसंद नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट में फॉर्म सबसे बड़ा पैमाना होता है। अगर वह इसी तरह विकेट निकालते रहे, तो चयनकर्ताओं को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।
मोहम्मद सिराज का अंतरराष्ट्रीय करियर
31 वर्षीय मोहम्मद सिराज अब तक भारत के लिए 45 टेस्ट, 47 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 139 विकेट, वनडे में 73 और टी20 में 14 विकेट दर्ज हैं। इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने 108 मैचों में 109 विकेट हासिल किए हैं।
सिराज का मौजूदा फॉर्म यह साफ संकेत दे रहा है कि वह किसी भी फॉर्मेट में मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं—अब देखना होगा कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से पहले मौका मिलता है या नहीं।