नेशनल डेस्क : बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2025 का पहला मुकाबला 27 दिसंबर को राजशाही वॉरियर्स और ढाका कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा था। इस दौरान ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जकी मैदान पर अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, जिससे टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। उन्हें तुरंत सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी जान बच नहीं सकी।

मैदान पर अचानक हुई घटना

ESPN की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका कैपिटल्स मैच से पहले अभ्यास कर रही थी। महबूब अली जकी ने प्री-मैच ड्रिल में भाग लिया और टीम की तैयारियों की निगरानी भी की। इसी दौरान अचानक वह मैदान पर गिर पड़े। तुरंत उन्हें सीपीआर भी दिया गया, लेकिन अस्पताल में ही उनका निधन हो गया।

ढाका कैपिटल्स का बयान

टीम ने आधिकारिक बयान में कहा कि महबूब अली जकी हृदय रोग से पीड़ित थे और अस्वस्थ होने के बाद मैदान पर गिर पड़े। उन्होंने लिखा, 'बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय असिस्टेंट कोच ने हमें छोड़ दिया है। यह अपूरणीय क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे।'

महबूब अली जकी का क्रिकेट में योगदान

महबूब अली जकी बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक प्रेरक कोच रहे हैं। उन्होंने कई खिलाड़ियों के मेंटर के रूप में काम किया और बांग्लादेश अंडर-19 टीम को कोचिंग दी। उनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश ने साल 2020 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता, जो बांग्लादेश की पहली और इकलौती ICC ट्रॉफी है।