स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट की उभरती हुई स्टार और वर्ल्ड कप हीरो जेमिमा रोड्रिग्स के करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। शानदार अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन का इनाम उन्हें महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में मिला है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। यह फैसला फ्रेंचाइजी के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, खासकर तब जब मेग लैनिंग के जाने के बाद टीम को एक मजबूत भारतीय नेतृत्व की जरूरत थी।

मेग लैनिंग के बाद नई लीडर

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अब तक ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज बल्लेबाज मेग लैनिंग संभाल रही थीं। लैनिंग ने WPL के शुरुआती तीन सीजन में टीम को लगातार रनर-अप तक पहुंचाया और कैपिटल्स को लीग की सबसे स्थिर टीमों में शामिल किया। हालांकि, WPL 2026 से पहले लैनिंग 1.90 करोड़ रुपये में UP वॉरियर्ज से जुड़ गईं, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को नया कप्तान चुनना पड़ा।

फ्रेंचाइजी का भारतीय कप्तान पर भरोसा

दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल पहले ही संकेत दे चुके थे कि फ्रेंचाइजी एक भारतीय खिलाड़ी को नेतृत्व सौंपना चाहती है। हालांकि टीम में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट जैसी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मैनेजमेंट का मानना था कि भारतीय कोर को मजबूत करने के लिए घरेलू कप्तान ज़रूरी है। इसी सोच के तहत जेमिमा रोड्रिग्स को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई।

वर्ल्ड कप प्रदर्शन बना टर्निंग पॉइंट

जेमिमा रोड्रिग्स ने हालिया महिला वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए खुद को बड़े मैचों की खिलाड़ी साबित किया। दबाव में रन बनाने की उनकी क्षमता, फील्डिंग में ऊर्जा और टीम के साथियों के साथ तालमेल ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। वर्ल्ड कप में उनके योगदान ने यह साफ कर दिया कि वह न केवल एक भरोसेमंद बल्लेबाज़ हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।

WPL में जेमिमा रोड्रिग्स का रिकॉर्ड

महिला प्रीमियर लीग में जेमिमा का प्रदर्शन भी लगातार बेहतर रहा है। उन्होंने अब तक 27 मैचों में 28.16 की औसत और 139.66 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम तीन अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें 69 नाबाद उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है। मिडिल ऑर्डर में उनकी स्थिरता और तेज रन गति टीम के लिए अहम हथियार रही है।

WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत

दिल्ली कैपिटल्स WPL 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 10 जनवरी को करेगी। टीम का पहला मुकाबला हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के खिलाफ नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला जेमिमा के कप्तान के रूप में पहला इम्तिहान होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की WPL 2026 टीम

जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, मैरिजेन कैप, एनाबेल सदरलैंड, निकी प्रसाद, लौरा वोल्वार्ड्ट, चिनले हेनरी, श्री चरानी, स्नेह राणा, लिज़ेल ली, दीया यादव, तानिया भाटिया, ममता मडीवाला, नंदनी शर्मा, लूसी हैमिल्टन और मिन्नू मणि।