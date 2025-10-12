विशाखापत्तनम : भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए महिला वनडे क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाली सबसे तेज और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने यह उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे महिला विश्व कप मैच के दौरान हासिल की।

स्टेफनी टेलर का रिकॉर्ड टूटा

29 वर्षीय मंधाना ने अपने 112वें वनडे मैच में यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने 21वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की किम गार्थ की गेंद पर शानदार छक्का जड़ते हुए वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर (129 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महिला वनडे में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली खिलाड़ी -

स्मृति मंधाना (भारत) – 112 मैच

स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) – 129 मैच

सूजी बेट्स (न्यूज़ीलैंड) – 136 मैच

मिताली राज (भारत) – 144 मैच

चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) – 156 मैच

शानदार फॉर्म में मंधाना

मंधाना ने 66 गेंदों पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 80 रन की शानदार पारी खेली, इससे पहले कि वह सोफी मोलिनक्स की गेंद पर डीप मिडविकेट में कैच आउट हुईं। उन्होंने सतर्क शुरुआत के बाद 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर तेज़ी से रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया।

कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन

इस सीज़न में मंधाना का बल्ला लगातार रन उगल रहा है। उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक 974 रन पूरे कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को उन्होंने 2025 महिला विश्व कप का अपना पहला अर्धशतक (46 गेंदों में) जमाया।

खराब शुरुआत के बाद दमदार वापसी

विश्व कप के शुरुआती तीन मैचों में मात्र 54 रन बनाने के बाद मंधाना ने यह पारी खेलकर शानदार वापसी की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में 300 रन बनाए थे, जिसमें दो शतक शामिल थे और इस बार भी उन्हीं गेंदबाज़ों के खिलाफ उन्होंने अपना क्लास दिखाया।

