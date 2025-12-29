तिरुवनंतपुरम (केरल) : स्मृति मंधाना इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और कुल मिलाकर चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन का मील का पत्थर हासिल करने के बाद मंधाना ने कहा कि एक खिलाड़ी को जीरो से शुरुआत करनी होती है, और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी खिलाड़ी ने पिछले मैच या पिछली सीरीज में क्या किया है।

मंधाना ने कहा, 'मेरा मतलब है, ऐसा कभी नहीं होता कि हम सोचें कि हमने यह पहले भी किया है। मुझे लगता है कि क्रिकेट में आपको फिर से जीरो से शुरुआत करनी होती है। स्कोरबोर्ड हमेशा जीरो पर होता है। यह कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने पिछले मैच या पिछली सीरीज में क्या किया है।' भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'तीनों फॉर्मेट के लिए मेरी अंदरूनी उम्मीदें बहुत अलग हैं। बेशक T20 थोड़ा ऐसा है जहां आप आउट होने के बाद खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते क्योंकि आप ऐसी गति से खेल रहे हैं जहां कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अच्छा खेलेंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे।'

बाएं हाथ की बल्लेबाज ने आउट होने के बाद या मैदान पर अच्छा दिन न होने पर ज्यादा न सोचने के बारे में बात की। मंधाना ने कहा, 'मैं वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में खुद पर बहुत, बहुत सख्त रहती हूं क्योंकि बेशक आपके पास बहुत समय होता है। अगर मैं वहां आउट हो जाती हूं, तो यह मेरे लिए एक पाप जैसा लगता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप देश के लिए मैच जीतते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आप रन नहीं बना पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आपको दोनों चीज़ों को स्वीकार करना होगा क्योंकि आप ज्यादा सोच नहीं सकते। यह बस जल्दी-जल्दी होता है। जैसे अगर मैंने पहले तीन मैचों के बारे में बहुत सोचा होता, तो हमारे पास इस मैच से पहले सिर्फ एक दिन था।'

मंधाना ने आगे कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बात ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब जीतना था। उन्होंने इस साल के उतार-चढ़ाव और युवा भारतीय टीम के हर दिन काम करने के तरीके पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, 'तो यह सब इस बारे में है कि आप अपने क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ODI विश्व कप जीत महिला क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी बात थी और हमने उसकी शुरुआत की। तो यह एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन फिर से आप सिर्फ सफलताओं के बारे में नहीं सोच सकते। ऐसे भी समय आए हैं जब हम मैच जीत सकते थे, लेकिन हम इस साल नहीं जीत पाए। फिर से, मुझे लगता है कि यह टीम इतनी युवा है, हम हमेशा काम कर रहे हैं।'

बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने रविवार को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के चौथे T20I के दौरान यह मुकाम हासिल किया। बाएं हाथ की यह बल्लेबाज मिताली राज, सूजी बेट्स, चार्लोट एडवर्ड्स के बाद 10000 रन तक पहुंचने वाली चौथी महिला बल्लेबाज और मिताली के बाद दूसरी भारतीय बनीं।

मंधाना ने टेस्ट क्रिकेट में मंधाना ने सात मैचों और 12 पारियों में 57.18 की औसत से 629 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। 117 वनडे और पारियों में 48.38 की औसत से 5,322 रन, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं, के साथ मंधाना वनडे फॉर्मेट में छठी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। मंधाना ने T20I में 157 मैचों और 151 पारियों में 29.94 की औसत, 124.22 के स्ट्राइक रेट, एक शतक और 32 अर्धशतकों के साथ 4,102 रन बनाए हैं। वह इस फॉर्मेट में दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं।

इस बल्लेबाज ने 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 48 गेंदों में 80 रन बनाए जिससे भारत महिला T20I क्रिकेट में अपना सबसे ज़्यादा टीम टोटल (221/2) बनाने में कामयाब रहा। जवाब में श्रीलंका टीम ने लक्ष्य का बचाव किया और श्रीलंका 30 रनों से मैच हार गई। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारत ने एक मैच बाकी रहते हुए 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है।