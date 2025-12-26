राजकोट : विदर्भ के ध्रुव शौरी ने राजकोट में हैदराबाद के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में 77 गेंदों में नाबाद 109 रनों की पारी खेलते हुए नारायण जगदीशन के लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक (5) शतक लगाने के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया है। तीन नंबर पर आने के बाद शौरी ने अमन मोखाड़े और यश राठौड़ के बीच हुई 148 रनों की ओपनिंग साझेदारी का पूरा लाभ लिया।

शौरी ने अपनी पारी में 9 चौके और तीन छक्के लगाते हुए विदर्भ को पहले बल्लेबाजी करते हुए 365/5 के स्कोर तक पहुंचाया। लिस्ट ए क्रिकेट में यह शौरी का आठवां शतक था। विदर्भ ने 89 रन से यह मुकाबला जीता। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट से ही शौरी का यह शतक लगाने का सिलसिला चला आ रहा है। पिछले सीजन उन्होंने क्वाटर्र फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में शतक जड़े थे।

करुण नायर के साथ मिलकर विदर्भ को फाइनल तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले शौरी अपनी टीम के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 8 पारियों में 70.47 की औसत और 92.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 494 रन बनाए थे। शौरी ने इस सीजन की शुरुआत 125 गेंदों में 136 रनों की पारी के साथ की थी, लेकिन इसके बाद भी उनकी टीम बंगाल के ख़लिाफ 383 का स्कोर नहीं बचा सकी।

जगदीशन ने 2022-23 सीजन में लगातार पांच मैचों में शतक लगाए थे जिसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेली गई रिकॉडर्तोड़ 277 रनों की पारी भी शामिल है। यह लिस्ट ए क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। इस लिस्ट में नायर, देवदत्त पडिक्कल, कुमार संगकारा और अलवीरो पीटरसन का नाम आता है जिन्होंने लगातार 4 शतक लगाए हैं। इनमें संगकारा इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़े हैं।