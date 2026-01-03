स्पोर्ट्स डेस्क: नामीबिया ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले 2026 टी20 विश्व कप के लिए युवा खिलाड़ियों की टीम चुनने का फैसला किया है। 15 सदस्यीय टीम में चुने गए पांच खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 से कम मैच खेले हैं। गैरी कर्स्टन के टीम में शामिल होने से नामीबिया की टीम को हाल ही में काफी मजबूती मिली है।

किर्स्टन को सलाहकार नियुक्त किया गया

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और भारत के कोच किर्स्टन को पिछले साल 7 दिसंबर को टी20 विश्व कप की तैयारियों के दौरान टीम का सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे एक सफल कोच हैं और नामीबिया को इस बड़े टूर्नामेंट में सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

गेरहार्ड इरास्मस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करेंगे और उनके साथ बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़, जान फ्रायलिंक, जेजे स्मिट, रुबेन ट्रम्पेलमैन और बेन शिकोंगो जैसे कई जाने-माने खिलाड़ी भी टीम में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो, लॉरेन स्टीनकम्प, जान बाल्ट और विलेम मायबर्ग जैसे अनुभवहीन खिलाड़ियों को नामीबिया ने टीम में जगह दी है।

नामीबिया भारत के साथ एक ही ग्रुप में

नामीबिया को ग्रुप 'ए' में भारत, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ रखा गया है। वे अपने अभियान की शुरुआत 10 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेंगे। 12 फरवरी को इसी स्टेडियम में वे भारत के खिलाफ खेलेंगे और फिर 15 फरवरी को एमए चिदंबरम स्टेडियम में अमेरिका से भिड़ेंगे। लीग चरण का समापन वे 18 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेंगे।

2026 टी20 विश्व कप के लिए नामीबिया की टीम: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), बर्नार्ड स्कोल्ट्ज़, रुबेन ट्रम्पेलमैन, जेजे स्मिट, जान फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, मालन क्रूगर, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जैक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जान बाल्ट, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, मैक्स हेंगो, अलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शेंक (अतिरिक्त रिजर्व खिलाड़ी)