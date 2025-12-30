मुंबई : श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने व्हाइट-बॉल क्रिकेट के अपने महानतम गेंदबाजों में से एक लसिथ मलिंगा को आगामी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में मदद करने के लिए राष्ट्रीय पुरुष टीम का एक महीने के छोटे कार्यकाल के लिए कंसल्टेंट-तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है, जिसकी मेजबानी भारत के साथ मिलकर की जाएगी।

मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 30 टेस्ट, 226 वनडे इंटरनेशनल और 84 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 101, 338 और 107 विकेट लिए हैं। वह श्रीलंका टीम के एक प्रमुख सदस्य थे जिसने 2014 में बांग्लादेश में ICC टी20 वर्ल्ड कप जीता था और 2009 में इंग्लैंड में और 2012 में अपने घर पर दो बार उपविजेता रही थी। वह 50 ओवर के वर्ल्ड कप 2007 और 2011 में में दो बार रनर-अप भी रहे थे।

SLC ने कहा, 'श्रीलंका क्रिकेट यह घोषणा करता है कि लसिथ मलिंगा को नेशनल मेन्स टीम के लिए कंसल्टेंट फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति शॉर्ट-टर्म बेसिस पर एक महीने की अवधि के लिए है, जो 15 दिसंबर से 25 जनवरी, 2026 तक प्रभावी होगी।' SLC ने मंगलवार को एक रिलीज में बताया, 'मलिंगा ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के हिस्से के रूप में श्रीलंका के नेशनल फास्ट बॉलरों की तैयारी और विकास में मदद करेंगे।'

रिलीज में कहा गया है कि श्रीलंका क्रिकेट का लक्ष्य मलिंगा के विशाल अंतरराष्ट्रीय अनुभव और डेथ बॉलिंग में उनकी मशहूर विशेषज्ञता का फायदा उठाना है, खासकर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में ताकि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की तैयारियों को मजबूत किया जा सके। टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका और भारत मिलकर करेंगे और 7 फरवरी 2026 को शुरू होगा, जिसका पहला मैच SSC, कोलंबो में खेला जाएगा।

मलिंगा (42 साल) को टी20 क्रिकेट का बहुत अनुभव है, उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय मैचों के अलावा दुनिया भर में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला है। मलिंगा ने 2008 से 2017 तक और फिर 2019-2020 तक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। इसके अलावा उन्होंने बिग बैश लीग में मेलबर्न स्टार्स, कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में ढाका ग्लेडिएटर्स, रंगपुर राइडर्स और खुलना टाइटन्स और घरेलू श्रीलंका प्रीमियर लीग में रुहाना रॉयल्स और सदर्न एक्सप्रेस का प्रतिनिधित्व किया है।

