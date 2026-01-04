स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 (भारत और श्रीलंका) में भागीदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। ICC के अनुसार, 34 वर्षीय फर्ग्यूसन को पिंडली (काफ) में चोट लगी है, जिसके चलते उनका टूर्नामेंट खेलना संदिग्ध माना जा रहा है।

ILT20 के दौरान लगी चोट, टूर्नामेंट से बाहर

फर्ग्यूसन को 21 दिसंबर को दुबई में ILT20 लीग के एक मुकाबले में डेजर्ट वाइपर्स की ओर से गेंदबाजी करते समय चोट लगी थी। यह मैच MI एमिरेट्स के खिलाफ खेला गया था। चोट के बाद उन्हें ILT20 के शेष मुकाबलों से बाहर कर दिया गया, जिसके चलते टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी इंग्लैंड के सैम करन को सौंपी गई।

BBL 2025-26 से भी हुए बाहर

दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज को अब जारी बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 से भी बाहर कर दिया गया है। लगातार टूर्नामेंटों से बाहर रहने के कारण T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनकी उपलब्धता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं।

भारत के खिलाफ T20I सीरीज पर भी संशय

T20 वर्ल्ड कप से पहले फर्ग्यूसन के भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज में खेलने की उम्मीद थी। हालांकि, वह अभी रिकवरी प्रक्रिया में हैं। वहीं, न्यूजीलैंड पहले ही पीठ की चोट के कारण विल ओ’रूर्क की सेवाएं खो चुका है, जिससे टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव और बढ़ गया है।

भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

इस बीच, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया। शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी गई है।

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की अनुमति नहीं दी है। T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए उनके कार्यभार को मैनेज किया जा रहा है।

भारत की वनडे टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।