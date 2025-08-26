सेंट लुईस, अमेरिका (निकलेश जैन) – ग्रांड चैस टूर के पाँचवें पड़ाव सिंकिफील्ड कप 2025 के तीसरे राउंड में अमेरिका के ग्रांड मास्टर फबियानो करुआना नें फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा को पराजित करते हुए दिन की एकमात्र जीत दर्ज की और 2 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर पहुँच गए । फ्रांस के मकसीम वाशिए लागरेव के पास लेवान अरोनियन के खिलाफ जीत का सुनहरा मौका था, लेकिन सही चाल न खोज पाने की वजह से बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई ।

मौजूदा विश्व चैम्पियन डी गुकेश नें तीसरे राउंड में अमेरिका के सैमुअल सेवियन से काले मोहरों से खेलते हुए सिसिलियन डिफेंस में संतुलित खेल दिखाया । सेवियन नें थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की पर गुकेश ने सटीक मोहरों की अदला-बदली से स्थिति बराबरी पर बनाए रखी और घोड़े व हाथी के एंडगेम में खेल 44 चालों में ड्रॉ पर खत्म हुआ । 3 राउंड के बाद 1.5 अंको के साथ गुकेश सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है । वहीं भारत के आर प्रज्ञानन्दा नें उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव से सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए बराबरी का नतीजा हासिल किया । खेल की शुरुआत में दोनों खिलाड़ी संतुलन साधते नज़र आए और मध्य खेल में कई मोहरों की अदला-बदली के बाद स्थिति बराबरी पर आ गई । 46 चालों के बाद यह मुकाबला ड्रॉ रहा ।

तीन राउंड के बाद करुआना , अरोनियन और प्रज्ञानन्दा 2 अंको के साथ सयुंक्त बढ़त पर चल रहे हैं । चौथे राउंड में गुकेश का सामना फ्रांस के मकसीम लागरेव से होगा जबकि प्रज्ञानन्दा अमेरिका के सैमुअल सेवियन से भिड़ेंगे ।