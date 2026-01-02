दोहा , क़तर ( निकलेश जैन ) विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैगनस कार्लसन ने शानदार वापसी करते हुए फीडे विश्व रैपिड के बाद ब्लिट्ज का खिताब भी अपने नाम कर लिया है । कार्लसन नें फ़ाइनल मुक़ाबले में उज्बेकिस्तान के अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक को 2.5-1.5 से पराजित करते हुए अपना 20वाँ विश्व खिताब अपने नाम कर लिया और वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए है । कार्लसन नें जीत के बाद इस विश्व ब्लिट्ज को अब तक के सबसे मुश्किल खिताब में से एक बताया । कार्लसन नें कहा की वह बेहद खुश है खासतौर पर 2025 में उनकी शादी हुई वह पिता बने और साल का अंत दोहरे विश्व खिताब के साथ हुआ ।

इससे पहले कार्लसन नें सेमी फाइनल में यूएसए के फबियानों करूआना को 3-1 से हराया जबकि भारत के अर्जुन एरीगैसी जो की लीग चरण के बाद 15 अंक बनाकर पहले स्थान पर थे अब्दुसत्तारोव से 2.5-0.5 से हार गए । फबियानों और अर्जुन दोनों को कांस्य पदक हासिल हुआ ।

अर्जुन भले ही स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाये पर विश्वनाथन आनंद के बाद रैपिड और ब्लिट्ज दोनों में पदक हासिल करने वाले वह पहले भारतीय बन गए है ।

महिला वर्ग में कज़ाकिस्तान की बिबिसारा असुबाएवा नें तीसरा विश्व ब्लिट्ज टाइटल हासिल करने के साथ ही फीडे महिला कैंडिडैट में जगह बना ली ।