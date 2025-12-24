दोहा: स्टार खिलाड़ियों से सजी FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप गुरुवार से दोहा में शुरू हो रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकश के पास इस टूर्नामेंट में सीजन को सकारात्मक नोट पर खत्म करने का सुनहरा मौका होगा। वहीं, भारत की अनुभवी ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी अपने खिताब की रक्षा के इरादे से उतरेंगी।

गुकश के लिए आत्मविश्वास लौटाने का मंच

2023 में डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियन बने गुकश के लिए यह सीजन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 2025 की शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में आर. प्रज्ञानानंदा से हार का सामना करना पड़ा था। इस साल उनकी चमक कुछ फीकी रही, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले यह टूर्नामेंट उनके लिए आत्मविश्वास हासिल करने का बड़ा मौका है।

कार्लसन समेत दिग्गजों की चुनौती

ओपन सेक्शन में पांच बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, फैबियानो कारुआना, वेस्ली सो, इयान नेपोमनियाच्ची के साथ भारत के प्रज्ञानानंदा, अर्जुन एरिगैसी और निहाल सरीन भी खिताब की दौड़ में शामिल हैं। एरिगैसी हाल के प्रदर्शन के दम पर कार्लसन के वर्चस्व को चुनौती देने वालों में गिने जा रहे हैं और कैंडिडेट्स में जगह चूकने के बाद वह अतिरिक्त प्रेरणा के साथ खेलेंगे।

भारतीय खिलाड़ियों की मजबूत मौजूदगी

इस टूर्नामेंट में भारत की बढ़ती ताकत साफ दिख रही है। ओपन रैपिड और ब्लिट्ज में रिकॉर्ड 29 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि महिला वर्ग में 13 खिलाड़ी मैदान में होंगी। महिला सेक्शन में दो बार की वर्ल्ड रैपिड चैंपियन और वर्ल्ड कप विजेता दिव्या देशमुख भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी।

टूर्नामेंट फॉर्मेट और इनामी राशि

रैपिड मुकाबले ओपन वर्ग में 13 राउंड और महिला वर्ग में 11 राउंड खेले जाएंगे, जिसमें हर खिलाड़ी को 15 मिनट का समय और प्रति चाल 10 सेकंड का इजाफा मिलेगा। ब्लिट्ज इवेंट में स्विस सिस्टम के बाद टॉप-4 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। ओपन रैपिड और ब्लिट्ज में विजेता को 70,000 यूरो, जबकि महिला वर्ग में 40,000 यूरो की इनामी राशि मिलेगी।