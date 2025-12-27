दोहा ( निकलेश जैन ) क़तर की राजधानी दोहा में आज विश्व रैपिड शतरंज का दूसरा दिन था और भारतीय खिलाड़ियों में पुरुष वर्ग में डी गुकेश, अर्जुन एरीगैसी , और निहाल सरीन से उम्मीद बनी हुई है । वहीं महिला वर्ग में दो बार की विश्व रैपिड चैम्पियन कोनेरु हम्पी एक बार फिर से तीसरे खिताब की ओर मजबूती से बढ़ रही है । रैपिड वर्ग मे 15 मिनट प्रति खिलाड़ी और हर चाल पर 10 सेकंड के अतिरिक्त समय पर मुक़ाबले खेले जा रहे है ।

पुरुष वर्ग - रूस के आर्टेमिव और यूएसए के नीमन हंस सबसे आगे

अब तक खेले गए 9 राउंड के बाद रूस के आर्टेमिव ब्लादिस्लाव और यूएसए के नीमन हंस मोके 7.5 अंक बनाकर सबसे आगे चल रहे है जबकि नॉर्वे के मैगनस कार्लसन , रूस के आलेक्सी सराना ,टर्की के यगीज खान और उज़्बेक्सितान के अब्दुसत्तारोव नोदिरबेक 7 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रहे है । भारत के डी गुकेश , अर्जुन एरीगैसी , फ्रांस के मकसीम लागरेव समेत 4 अन्य खिलाड़ी 6.5 अंको पर है और ऐसे में अंतिम चार राउंड में कुछ भी हो सकता है । दूसरे दिन के आखिरी राउंड में डी गुकेश को अब्दुसत्तारोव के हाथो हार का सामना करना पड़ा अन्यथा वह सयुंक्त बढ़त में शामिल हो सकते थे ।

महिला वर्ग में भारत की हम्पी सबसे आगे

महिला वर्ग में भारत को कोनेरु हम्पी नें आठवे राउंड में रूस की अलेक्ज़ेंड्रा गोरयाचकिना से ड्रॉ खेलते हुए 6.5 अंक बनाकर चीन की जु जिनर के साथ सयुंक्त बढ़त पर चल रही है । चीन की जिनर नें भारत की दिव्या देशमुख को पराजित करते हुए विश्व कप में मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया । महिला वर्ग में भारत की हरिका द्रोणावल्ली 6 अंक ,दिव्या देशमुख 5.5 अंक बनाकर खेल रही है ।