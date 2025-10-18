पर्थ: भारत के नए ODI कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने आगामी ऑस्ट्रेलिया तीन-मैच ODI श्रृंखला से पहले अपने विचार साझा किए और कहा कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति में वरिष्ठ बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से सलाह लेने में पीछे नहीं हटेंगे।

रोहित और विराट अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया में अपनी आखिरी अंतरराष्ट्रीय पारियाँ खेलेंगे, जिसमें पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन ODI मैच शामिल हैं। गिल ने इस साल के शुरुआत में रोहित की टेस्ट कप्तानी की जगह ली थी और अब ODI टीम की कमान भी संभाल रहे हैं।

भारत की व्हाइट-बॉल टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा तीन ODI और पांच T20I मैचों का है। ODI श्रृंखला का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि अन्य मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होंगे। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक पांच मैचों की T20I श्रृंखला खेली जाएगी, जिसकी कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे।

गिल ने कहा, 'वे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैं बचपन से आदर्श मानता रहा हूं। उनका खेल और जीत की भूख मुझे हमेशा प्रेरित करती रही है। उनके जैसा खेलना और उनके अनुभव से सीखना मेरे लिए गर्व की बात है। सीरीज के दौरान भी कई मौके आए जब मैं उनके अनुभव से सीखूंगा और किसी कठिन स्थिति में उनके सुझाव लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगा।'

गिल ने आगे कहा कि रोहित और विराट के नेतृत्व में खेलते समय उन्होंने देखा कि खिलाड़ियों के साथ उनका संवाद और उनकी रणनीतियाँ उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुँचाने में मदद करती थीं। 'अब कप्तान के रूप में मैं भी ऐसा ही नेतृत्व करना चाहता हूं, जिससे सभी खिलाड़ी अपने काम में सुरक्षित महसूस करें और मेरी अपेक्षाएँ स्पष्ट हों।'

उन्होंने रोहित और विराट के अनुभव और उपलब्धियों की भी तारीफ की और कहा, 'उन्होंने भारतीय क्रिकेट को 15-20 सालों तक सेवा दी है। उनका अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद मददगार साबित होगा।'

रोहित और विराट ने पिछले साल बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद T20I से संन्यास की घोषणा की थी। इस श्रृंखला के बाद, 2027 वर्ल्ड कप तक भारत ऑस्ट्रेलिया में ODI मैच नहीं खेलेगा, इसलिए यह तीन मैच रोहित और विराट के लिए ऑस्ट्रेलिया में आखिरी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन होंगे।

