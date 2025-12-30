स्पोर्ट्स डेस्क: 2025 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की चर्चा में पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय साझा की। उन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को साल के स्टैंड-आउट खिलाड़ी चुना। अश्विन ने वरुण को भारत का बॉलर ऑफ द ईयर और अभिषेक को अगली पीढ़ी का X-फैक्टर ओपनर बताया।

वरुण चक्रवर्ती: भारत के प्रमुख बॉलर

अश्विन ने वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं वरुण चक्रवर्ती को भारत का बॉलर ऑफ द ईयर चुनूंगा। वह एक बड़े MVP रहे हैं। जब भी टीम ने उन्हें खेलाया, उन्होंने X-फैक्टर दिखाया। उनकी फिटनेस और प्रदर्शन भारत के 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी महत्वपूर्ण होंगे।'

अश्विन ने चक्रवर्ती के करियर की यात्रा पर भी प्रकाश डाला। वह पहले टीम से बाहर थे, फिर खुद को रीइनवेंट करके शीर्ष पर लौटे और अब T20I रैंकिंग में शामिल हैं। चक्रवर्ती ने TNPL (तमिलनाडु प्रीमियर लीग) में अपने मिस्ट्री बॉलिंग से सभी का ध्यान आकर्षित किया। 2025 में वरुण ने 4 ODI में 10 और 20 T20I में 36 विकेट लिए, जिससे वह भारत के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर बन गए हैं।

अभिषेक शर्मा: अगली पीढ़ी का X-फैक्टर

अश्विन ने अभिषेक शर्मा की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'अभिषेक सिर्फ एक नए खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि भारत की अगली पीढ़ी के X-फैक्टर खिलाड़ी हैं। यदि मुझे 2025 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी चुनना हो, तो वह अभिषेक होंगे।'

अभिषेक शर्मा ने 21 T20I में 859 रन बनाए, औसत 42.95 और स्ट्राइक रेट 193.46 के साथ। इसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं। अश्विन ने कहा कि उन्होंने भारत की पावरप्ले बल्लेबाजी को नए रूप में पेश किया और वह ODI और रेड-बॉल क्रिकेट में भी महत्वपूर्ण साबित होंगे।

वरिष्ठ खिलाड़ियों रोहित और कोहली की भूमिका

अश्विन ने वरिष्ठ खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 50-ओवर वर्ल्ड कप जीतने की भूख दोनों खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। 'रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, लेकिन उन्होंने वापसी कर ODI सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। विराट का फॉर्म भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक संकेत है।'

वर्तमान विजय हजारे ट्रॉफी में भी दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित ने मुंबई के लिए 155 रन बनाए, जबकि कोहली ने 131 और 77 रन की पारियां खेलीं।