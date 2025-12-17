Go to PunjabKesari.in

लखनऊ : भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की मौजूदा सीरीज में झटका लगा है। खराब फॉर्म से जूझ रहे बड़े प्लेयर को भारतीय उप-कप्तान शुभमन गिल अंगूठे की चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैच (चौथा और पांचवां) नहीं खेल सकेंगे। जानकारी के मुताबिक गिल को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी और उनकी तुरंत रिकवरी के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। गिल की जगह संजू सैमसन पारी की शुरूआत कर सकते हैं। 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा T20I सीरीज में शुभमन गिल

0 बनाम साउथ अफ्रीका – पहले T20I में बिना रन बनाए आउट।
4 बनाम साउथ अफ्रीका – दूसरे T20I में 4 रन बनाए। 
28 बनाम साउथ अफ्रीका – तीसरे T20I में 28 रन बनाए। 

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत अभी 2-1 से आगे है। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की। दूसरे में साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए जीत अपने नाम की। लेकिन तीसरे में फिर भारत ने बाजी मार ली थी। चौथा मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में 7 बजे शुरू होना था जबकि टॉस 6.30 बजे था। लेकिन खराब मौसम के कारण टॉस देरी से हो रही है और मैच के फिलहाल शुरू होने की संभावना कम नजर आती है। टॉस में देरी की वजह 6.50 पर निरीक्षण किया गया जिसके बाद इसे बढ़ा कर 7.30 कर दिया गया। 

टी20 में शुभमन गिल का रिकॉर्ड 

शुभमन गिल जुलाई 2024 के बाद से वह टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक तक नहीं लगा पाए। वह फिफ्टी भी जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थी। गिल ने अभी तक 36 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिनमें 28.03 की औसत और 138.59 की स्ट्राइक रेट से 869 रन बनाए। गिल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शतक व तीन अर्धशतक लगा चुके हैं। 